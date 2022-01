Avec l'hiver, pensez à faire réviser votre chaudière et votre cheminée !

En ce début d'hiver, le chauffage tourne à plein régime dans pas mal de foyers picards. Mais les autorités alertent sur la révision indispensable une fois par an de nos chaudières et le ramonage de nos cheminées : d'abord parce que c'est obligatoire, mais aussi parce qu'un équipement mal entretenu peut vite poser problème. Cela peut d'abord entraîner une perte d'énergie - environ 10% selon les appareils - mais aussi des risques d'intoxications au monoxyde de carbone.

Surveiller la couleur de la flamme sur la chaudière

Romuald Lebon, chauffagiste qui intervient à Amiens et ses environs, nettoie d'abord la chaudière dans une maison de Salouël, où il intervenait fin décembre. "_Il faut nettoyer les résidus de combustion dus au gaz_, explique le professionnel. Je retire les rampes gaz de chaudière, pour les nettoyer à l'eau et au savon : un coup d'aspirateur, ça ne suffit pas souvent", décrit Romuald Lebon. Environ 3/4 d'heure sur une chaudière, jusqu'à 1h30 sur une cheminée : la responsabilité de Romuald est lourde. "Sur les vieilles chaudières, en tirage naturel, vous avez des tuyaux de fumée et vous pouvez avoir des intoxications au monoxyde de carbone. La chaudière prend son air dans la pièce : si elle se met à refouler pour une raison ou une autre, vous pouvez être intoxiqué", détaille le chauffagiste.

Le monoxyde de carbone est un gaz qui ne se voit pas et ne se sent pas. On repère une chaudière défaillante à la petite flamme qui n'est plus bleue mais jaunâtre. Si on constate cela, il faut sortir de son logement, appeler les secours et un chauffagiste.

Ecoutez le reportage de la rédaction auprès de Romuald Lebon, chauffagiste Copier

Les bons conseils pour entretenir son matériel de chauffage

Pour éviter tout incident, il ne faut pas encombrer ses grilles de ventilation dans les cuisines, ne pas surcharger les prises électriques, ne pas laisser cuire des aliments sans surveillance. Il faut aussi penser à faire réviser ses appareils une fois par an. Ci-dessous, vous retrouvez en son les conseils de Romuald Lebon, chauffagiste, et du commandant Eric Feuillet, des sapeurs-pompiers de l'Oise.

Les conseils de Romuald Lebon, chauffagiste, pour des appareils de chauffage bien entretenus. Copier