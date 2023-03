Avec l'inflation, l'épicerie coopérative La Papinette à Pézenas enregistre de nouveaux adhérents

Marie, une habitante de Pézenas, a découvert la Papinette il y a un peu plus d'un an.

Une bonne manière de répondre à l'inflation ? À Pézenas, une épicerie coopérative est ouverte depuis un peu plus de deux ans. Inspirée de la Cagette à Montpellier, La Papinette propose des produits locaux à prix abordables en échange de deux heures de bénévolat par mois. Et le nombre d'adhérents a doublé en un an, pour se rapprocher de la centaine.

Sans doute une conséquence de l'inflation galopante observée depuis plusieurs mois. Elle se confirme d'ailleurs au mois de février selon le nouveau Panier France Bleu-Nielsen IQ révélé ce lundi. Dans l'Hérault, il coûte 107,57 euros, soit un euro de plus qu'en janvier.

"À la Papinette, on trouve les pâtes, la farine, le lait, entre 20 et 30% moins chers qu'en grandes surfaces", justifie Marie, adhérente à l'épicerie de Pézenas depuis un peu plus d'un an. Elle fait ses courses chaque semaine "pour une quarantaine d'euros", et assure "y gagner par rapport aux supermarchés".

Marie fait ses courses chaque semaine pour une quarantaine d'euros. © Radio France - Thomas Pinaroli

Un modèle qui ne fait "aucune marge"

On trouve donc un litre de lait pour un euro ou 1kg de farine locale pour 1,50 euros. "C'est sûr que notre modèle ne souffre pas trop de l'inflation pour l'instant, se réjouit Muriel, l'une des fondatrices. On ne passe pas par des distributeurs donc on élimine toutes les marges."

Le prix n'est d'ailleurs jamais vraiment abordé dans les rayons : "On choisit nos produits sur internet et on paie à l'avance en ligne. Comme ça, chacun gère ses comptes, on ne touche pas l'argent et l'ambiance est plus conviviale", souligne Mélanie, adhérente depuis un an.

Au-delà des prix, la Papinette insiste sur la qualité de ses produits, pour la plupart issus de circuits courts, directement auprès des producteurs.

Face à l'affluence de nouveaux clients, l'épicerie a élargi ses horaires d'ouverture depuis le début de l'année. Elle est désormais accessible huit heures par semaine au lieu de quatre.