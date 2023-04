Avec l'inflation, la matériauthèque cartonne près de Toulouse

Rien ne se perd, tout se transforme ! Exemple avec les matériauthèques, qui se développent de plus en plus. Dans ces lieux, on récupère des matériaux du bâtiment pour les revendre à petit prix.

ⓘ Publicité

Dans le Tarn, l'offre existe depuis décembre 2021 avec l'Altarnative Matériauthèque, installée près de la déchetterie de Rabastens. Explication avec Philippe Bastias, un des cofondateurs. Elle vient de déménager et de rouvrir début avril.

La matériauthèque tout près de la décheterie Trifyl à Rabastens (Tarn). - Trifyl

Comment ça marche, une matériauthèque ?

On va récupérer, on va collecter des matériaux du bâtiment. Par des particuliers qui viennent nous déposer des dons de matériaux dont ils se sont servis pour leur chantier, mais qui leur sont restés sur les bras. Ou alors des entreprises qui produisent des déchets (ce que eux considèrent comme des déchets), mais des matériaux tout à fait utilisables pour d'autres personnes. On les collecte et on les revend à petit prix dans nos magasins.

Des éléments de bonne qualité ?

Tout à fait. On vérifie et on revalorise. Si jamais il faut, on transforme légèrement les matériaux pour qu'ils puissent être vendus et utilisés.

Et vous vendez à qui ?

Un peu à tout le monde. C'est-à-dire que c'est ouvert aux particuliers comme aux professionnels. Même si à l'échelle de notre magasin actuellement, c'est plutôt des particuliers qui viennent nous voir ou des petites PME ou des artisans qui déposent leur fin de chantier parce qu'ils ont déposé un chantier de démolition par exemple. Ou au contraire, ils rachètent des matériaux pour les reposer à nouveau.

On trouve de quoi ?

On trouve vraiment tout type de matériaux, que ce soit pour la finition comme le carrelage ou pour du structurel, des poutres ou des ou des menuiseries des fenêtres. Tout ce qu'on peut trouver dans un magasin de bricolage classique à plus petite échelle.

En petite quantité ou pas forcément ?

Pas forcément parce qu'il y a aussi des travaux qui se font avec des grosses entreprises qui vont travailler sur des projets de réhabilitation de bâtiments où on peut avoir 200 menuiseries qui sont déposés ou de très grandes surfaces de sols flottants par exemple, ou des dalles de faux plafonds. On peut avoir aussi des très grandes quantités.

Avec l'inflation, la fréquentation de la matériauthèque augmente ?

On sent que pour les gens, c'est assez compliqué pour eux, pour leurs projets. Il y a pas mal de personnes qui sont venus nous voir, qui avaient des projets, qui étaient en stand by parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'acheter des matériaux neufs. Donc on va chercher des solutions pour réduire le coût de leur chantier.

Quand on parle de petits prix, ça veut dire quoi ?

Ça va être en moyenne -50 %, mais ça peut être beaucoup plus aussi en fonction de l'état des matériaux. Il y a aussi des matériaux qui sont vendus à prix libre, c'est à dire que ce sont les gens eux mêmes qui décident du prix du matériau parce qu'il est en mauvais état. Mais ils vont devoir travailler un peu pour pouvoir le réemployer. Dans ce cas là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe pas de prix. On laisse les gens faire de manière sure que le matériau soit sauvé à temps de la déchetterie.