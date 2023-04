Avec l'inflation, le succès des vide-greniers en Lorraine pour arrondir ses fins de mois

La saison des vide-greniers est lancée en Lorraine. C'est l'occasion de faire du tri dans ses placards et de vendre les babioles qui traînent dans le garage. Mais c'est surtout, avec l'inflation, un petit coup de pouce financier pour les vendeurs. À Champenoux, la plupart des 75 exposants cherchaient à arrondir leurs fins de mois ce dimanche 30 avril.

"C'est difficile d'arriver aux fins de mois"

Le stand de David déborde de babioles, des CDs, des vêtements et de la vaisselle. Il aimerait bien s'en débarrasser et se faire un peu d'argent. "Tout devient de plus en plus cher, c'est difficile d'arriver aux fins de moins, alors si on arrive à tirer 50 euros aujourd'hui, c'est déjà bien", explique-t-il.

Même situation pour Michelle, qui fait des vide-greniers depuis 30 ans. Mamie de six petits-enfants, elle voudrait les gâter : "je vends des livres et des jeux de société, j'ai une petite retraite, je ne peux pas aider mes petits-enfants autrement".

Les vide-greniers sont aussi l'occasion pour les clients de faire de bonnes affaires © Radio France - Justine Claux

Les clients tirent les prix vers le bas

Quelques rangées plus loin, Maryline fait ses comptes et regarde dans son porte-monnaie. Elle aurait bien besoin de vendre encore quelques objets pour se payer un plein de courses. "Avec le kilo de beurre à dix euros, c'est pas mal de récolter un petit billet pour s'en acheter", assure-t-elle.

Mais ce n'est pas toujours facile de gagner de l'argent. Avec l'inflation, les clients tirent les prix vers le bas. "Ils veulent tout pour rien, encore plus que d'habitude. Je vendais un sac à main à un euro, elle en voulait deux pour le même prix", raconte Christelle. Avec un emplacement qui coûte une vingtaine d'euros en moyenne, "c'est de plus en plus difficile d'être rentable", ajoute-t-elle.