Avec l'inflation, les communes de Vaucluse devront-elles augmenter la taxe foncière en 2023 ?

Inflation, hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, fin de la taxe d'habitation... Les maires sont nombreux, en cette fin d'année, à faire part de leurs difficultés pour boucler leur budget. Et depuis la suppression de la taxe d'habitation , l'augmentation de la taxe foncière reste leur seule marge de manœuvre en termes de fiscalité. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déjà annoncé qu'elle augmenterait la taxe foncière de 50% l'an prochain .

ⓘ Publicité

Et en Vaucluse, certains maires seront peut-être contraints de faire pareil, prévient déjà le président de l'association des maires ruraux de Vaucluse. "Il ne nous reste plus que la taxe foncière et il est clair que compte tenu de nos ressources fiscales, le taux d'augmentation risque d'être significatif, avance Robert Tchobdrenovitch. Dans certaines communes, quand vous l'augmentez d'un point, ça vous rapporte 2.000 euros, et pour les petites communes, c'est énorme."

Pas d'augmentation à Avignon en 2023, promet la maire

Mais pour le moment, tous les maires cherchent d'autres solutions. Cécile Helle, la maire d'Avignon, s'engage même à ne pas toucher à la taxe foncière en 2023. "On n'ira pas actionner le levier de la fiscalité, je m'y suis engagée depuis 2014 et je n'y dérogerai pas, assure-t-elle. La taxe foncière est déjà relativement élevée à Avignon et je ne veux pas me couper de cette partie de la population avignonnaise. Donc je me triture les méninges pour présenter un budget 2023 ambitieux mais responsable".

Le budget 2023 est "un casse-tête chinois", dit aussi la maire de Faucon, Corinne Gonny. Elle assure qu'elle n'augmentera cette taxe qu'en "dernier, dernier recours" : "Demander à tout le monde de faire encore un dernier effort alors qu'on a tous perdu du pouvoir d'achat, ça me paraît compliqué". Une position partagée par le maire d'Althen-des-Paluds, Michel Terrisse, qui juge cette mesure injuste. "Les gens qui sont propriétaires de leur résidence principal et/ou d'un studio à la mer ou à la montagne ne sont pas des gens riches, loin de là, affirme Michel Terrisse. Ce sont des gens qui ont travaillé 30, 40 ou 50 ans pour financer l'acquisition de leur maison". À ce stade, lui aussi se refuse à toute augmentation des impôts locaux l'année prochaine.

Taxer uniquement les résidences secondaires

Le maire de Blauvac envisage lui un entre-deux : taxer davantage les seules résidences secondaires. "On va regarder le potentiel que ça peut représenter et ça nous permettrait de ne pas augmenter la généralité de la taxe foncière", explique Max Raspail. Les maires ont encore jusqu'au printemps pour décider d'une éventuelle augmentation de leur taxe foncière.

Et pour choisir, les maires peuvent être aiguillés dans leur choix par les conseillers aux décideurs locaux des Finances publiques de Vaucluse. Ils sont actuellement 5 dans le département et accompagnent plus des deux tiers des maires vauclusiens. "Certains nous demandent en ce moment des simulations de hausse de la taxe foncière, explique Frédéric Deroo, l'un de ces conseillers. On leur conseille d'économiser le budget, mais on n'est pas décideurs. C'est un vrai choix en termes de gestion financière, mais la fiscalité est aussi un choix politique", rappelle-t-il.