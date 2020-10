Avec l'interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes, les traiteurs mayennais sont à bout de souffle

Les grandes réceptions, les fêtes de famille, les repas d'anciens, les mariages qui rassemblent plus de 30 personnes, c'est désormais interdit en Mayenne. Décision de la Préfecture pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Il y a des professionnels du coup qui souffrent de ces mesures de sécurité sanitaire, celles et ceux qui travaillent dans la restauration et l'organisation d'événements.

Jérôme Trottier est le patron du Relais à Saint-Quentin-les-Anges, dans le sud du département. Il gère un restaurant, un hôtel et une boutique traiteur.

Il a déjà perdu plus de 60% de son chiffre d'affaires annuel témoigne-t-il : "habituellement, à cette saison-là, on ne faisait pas un seul week-end à moins de 1.000 couverts. Des repas d'entreprises, des repas d'anciens, des fêtes avec les pompiers pour la Sainte-Barbe, des venues d'autocaristes avec des banquets de retraités. Tout est annulé, il n'y a plus rien. La seule activité qui tourne encore un peu, c'est la partie restaurant et un peu hôtel, ça marche mais ce n'est pas à fond. Malheureusement, nous ne sommes pas aidés par l'Etat mis à part le chômage partiel. On a perdu 1 million de chiffre d'affaires".

Le commerçant de Saint-Quentin-les-Anges compte sur les fêtes de fin d'année avec le service traiteur à emporter pour remettre à flot les finances de sa société.