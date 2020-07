Avec la covid, les Restos du cœur manquent de bénévoles dans le Finistère

"Avant le confinement, on avait 980 bénévoles, explique Jean-Paul Le Moal, qui s'occupe du recrutement des Restos du cœur dans le Finistère, on en a perdu 30%. Nous avons demandé à certains bénévoles de ne pas revenir, pour les protéger, et depuis la fin du confinement certains ont décidé de rester un peu à l'écart". Il évoque des bénévoles âgés de plus de 70 ans, ou à la santé fragile, qui préfèrent logiquement rester chez eux.

à lire aussi 23 nouveaux cas de Covid-19 en Bretagne

Un tiers de bénévoles en moins : appel aux bonnes volontés

Avec la reprise de la circulation de la covid dans le Finistère, l'inquiétude est grande et complique la reprise de l'association : "On est dans une période tellement anxiogène, ajoute le responsable, qu'on manque cruellement de bénévoles".

Les missions demandées sont variées, et l'association lance un appel aux bonnes volontés : "Pour faire la distribution auprès des personnes accueillies, et leur montrer ce qu'on fait, éventuellement même leur donner des responsabilités. On a 17 centres dans le Finistère, que ce soit à Saint-Pol-de-Léon, jusqu'à Quimperlé, en passant par Lanrivoaré ou encore Douarnenez... on a besoin de monde partout !"

Les personnes intéressées peuvent prendre contact via le site internet des Restos dans le Finistère.