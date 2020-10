Avec la crise du Covid, le nombre de bénéficiaires du RSA est en hausse de 10% dans le Loiret

Au début de l'année 2020, le département du Loiret comptait 14.800 bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. A la fin de l'année, ils seront un peu plus de 16.200. " Il y a évidemment un effet Covid" confie Marc Gaudet, le président du Conseil Départemental du Loiret. " On a vu la situation se dégrader dès le début de l'année, avant même le Covid. Mais, ça ressemblait à une année classique et puis là, tout s'est amplifié avec la crise." En comparaison, en 2019, le nombre de bénéficiaires du RSA avait augmenté de 3%. Cette année, ce sera donc 10%. Et le département s'attend à une nouvelle vague d'inscriptions début 2021.

Une rallonge de 11 millions d'euros

Ce lundi et mardi, les élus du département réunis en session vont voter une rallonge budgétaire de 11 millions d'euros pour prendre en charge ces nouveaux bénéficiaires du RSA. " On va dépasser la barre des 100 millions pour le budget global du RSA" explique Marc Gaudet.

Marc Gaudet dans son bureau au département © Radio France - Patricia Pourrez

A côté de cette prise en charge financière, le département va devoir aussi monter en puissance sur ses programmes de formation et d'insertion. " On travaille évidemment avec Pôle Emploi pour ramener les personnes petit à petit vers l'emploi et surtout les former sur des métiers en tensions comme la logistique qui cherche toujours de la main d'oeuvre dans le Loiret." Le département travaille aussi avec l'association Les Jardins de la Voie Romaine pour de nouvelles actions sur le territoire autour de l'agriculture et du maraîchage. " L'insertion des personnes en RSA, c'est un travail de longue haleine. On n'a jamais de solutions miracles" insiste Marc Gaudet.