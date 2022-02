Avec la crise sanitaire, les demandes de reconversion explosent à Bordeaux

Quel salarié n’a pas rêvé un jour de tout plaquer pour changer de vie professionnelle ? Faire le grand saut vers un métier avec plus de sens, plus de valeur ou plus de bien être ? Le problème c’est qu’en général ces rêves se fracassent à la première démarche entamée : quelle formation choisir ? Comment la financer ? A quelles aides puis-je prétendre ? Autant d’informations très compliquées à aller chercher quand on est seul derrière son écran et déjà en activité professionnelle. C’est pour vous aider dans cet accompagnement que le Conseil en Evolution Professionnelle a été créé en 2018 par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le CEP c’est un organisme public et gratuit, destiné à accompagner tous les salariés ou les indépendants qui veulent changer de métier. Il existe un CEP dans chaque région, avec plusieurs antennes chez nous en Nouvelle Aquitaine et en Gironde, dans lesquelles des conseillers spécialement formés vous aideront à faire le point sur votre avenir professionnel, à valoriser vos compétences, à vous former, et à vous reconvertir.

Des demandes en forte hausse en Nouvelle Aquitaine

Selon une enquête du CEP Nouvelle Aquitaine, 57% des actifs dans notre région disent avoir un projet de reconversion dans les 12 prochains mois. En 2021 ils ont été 18 000 à avoir sollicité le CEP soit un bond de 37% par rapport à 2019. Cet organisme public ne s’adresse pas seulement aux salariés ou indépendants voulant se reconvertir mais aussi à ceux qui se trouvent en situation de souffrance ou travail, ou en phase de bouleversement professionnel comme une faillite, un licenciement. L’accompagnement se fait au cas par cas lors de rendez-vous gratuits, en présentiel

Pour contacter le CEP NA: 09 72 01 02 03 ou mon-cep.org/nouvelle-aquitaine

