"Avec la crise sanitaire les jeunes ont encore plus de mal à trouver un contrat d'alternance"

"L'alternance est un triptyque entre un jeune, une formation et une entreprise. Cela s'adresse à tous les jeunes de 16 à 30 ans avec des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation", résume Christophe Ramis. C'est une bonne formule entre l'apprentissage d'un métier, gagner sa vie et commencer à construire sa vie professionnelle et personnelle."

En 2019 on a accompagné 200 jeunes vers un contrat d'alternance à la mission locale. C'est toujours compliqué de trouver une entreprise pour ces jeunes qui sont dans cette démarche de premier emploi. Apprendre à se vendre soi-même ce n'est pas facile et avec la crise sanitaire que nous traversons ça ne va pas s'arranger. C'est pour cela que nous conseillons aux jeunes de venir dans les missions locales.

Pendant cette semaine de l'alternance il y aura des séances d'information. Il faut s'inscrire.