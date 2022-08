Avec la faillite des Maisons Phénix, Isabelle ne sait pas si elle reverra son acompte de 5.000 euros

Isabelle Delettre et son conjoint ont versé près de 5 000 euros d'acompte pour faire faire des travaux dans leur maison de la Trinité-du-Mont. Mais avec la liquidation judiciaire de la société Geoxia, les travaux sont annulés et rien ne leur garantit qu'ils pourront un jour récupérer leur argent.

Les travaux étaient censés débuter au mois d'octobre, mais rien ne s'est passé comme prévu. A la Trinité-du-Mont, près de Lillebonne (Seine-Maritime), Isabelle Delettre et son conjoint ont acheté une maison Phénix il y a cinq ans. Au mois de novembre dernier, le couple commence à se renseigner pour faire aménager ses combles. "Vu que c'était une maison Phénix, nous avons fait appel à eux", se souvient la propriétaire.

Mais à la fin du mois de juin, la société Geoxia et la plupart de ses filiales, dont Maisons Phénix et Phénix Evolution, qui s'occupe des rénovations, sont placées en liquidation judiciaire. Partout en France, plus de 1 500 chantiers sont arrêtés, à des stades plus ou moins avancés.

Un chèque encaissé au mois de mars

"Le devis clé en main était évalué par Phénix à 51.000 euros", se souvient Isabelle Delettre. Le couple avait alors pour projet de faire construire deux chambres dans ses combles, ainsi qu'une salle de bain et un WC. Sans oublier l'escalier pour y accéder depuis le séjour. Phénix Evolution demande à l'époque un acompte de 4.835 euros. Le chèque sera encaissé au mois de mars.

"N'ayant pas de nouvelles pendant un mois je les ai relancés", explique encore Isabelle Delettre. Le commercial ne lui cache pas à l'époque les difficultés de la société Geoxia, mais lui assure que certaines filiales vont continuer à fonctionner. Sauf que ce ne sera pas le cas : "Nous avons reçu un mail nous disant qu'il fallait faire appel à une autre société parce que eux ne donneraient pas suite. Et en aucun cas on nous parle de nous rendre notre acompte."

De nouveaux travaux qui vont coûter plus cher

La société aujourd'hui n'est plus joignable et les clients comme Isabelle Delettre doivent s'adresser au liquidateur judiciaire : "J'ai envoyé deux courriers et à ce jour je n'ai aucune réponse. Les huissiers nous disent que, vu la situation financière de Phénix, l'argent qu'ils ont dans l'immédiat va servir surtout à payer l'Urssaf et les employés qui vont être licenciés."

Le couple se retrouve dans une incertitude totale concernant l'acompte, mais il va également devoir assurer une partie des travaux qu'il avait prévu de faire, pour rester dans son budget. "Les devis de novembre ont flambé avec la conjoncture actuelle, les autres sociétés nous demandent 6.000 euros de plus pour les mêmes travaux", se désole Isabelle Delettre.