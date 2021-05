Avec la fin des 10 km, les réservations pleuvent dans les campings et les hôtels des Pyrénées-Orientales

Les longs week-ends de mai approchent. Et le téléphone recommence à sonner dans les campings, les hôtels et les gîtes des Pyrénées-Orientales. Comme une renaissance, après plusieurs mois de disette. "On observe clairement un regain de réservations, note Jelena Novcic, la gérante de l'hôtel-restaurant Le Galion, à Canet-en-Roussillon, et responsable de la branche hôtels de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) dans le département. On sent que les Français ont envie de reprendre une vie normale, de repartir en week-end." Pour le week-end de la Pentecôte, par exemple, les établissements ouverts sont quasiment pleins.

Sans surprise, la côte est plébiscitée. Olivier Habermacher est responsable de deux hôtels à Argelès-sur-Mer : L'Oasis (bord de mer) et L'Acajou (près de la départementale). "Les chambres sont réservées plus vite à L'Oasis qu'à L'Acajou. Mais je ne m'inquiète pas parce que les clients se sont habitués, depuis un an, à réserver à la dernière minute. Ils savent qu'ils peuvent annuler sans frais."

Y aura-t-il assez de gîtes pour tout le monde ?

Gros succès, aussi, pour les 763 gîtes du département. La société Sud France, qui gère les réservations des Gîtes de France dans les Pyrénées-Orientales, observe que le tiers des réservations de mai s'est fait depuis les annonces du gouvernement, donc en quelques jours à peine. "Ça va vraiment très vite !, reconnaît Stéphanie Nedelec, la directrice. Et c'est effectivement le littoral qui en bénéficie particulièrement."

La société anticipe même un bel été pour les gîtes en pays catalan. Elle invite d'ailleurs les particuliers qui souhaiteraient transformer des logements en gîtes à se manifester. À titre d'exemple, le taux de remplissage des gîtes pour la première semaine d'août est déjà de 72%.

"On va enfin pouvoir faire notre métier !"

Yann Marlic, directeur du camping Le Brasilia, à Canet

Comme un coup de boost au moral, la réouverture redonne le sourire aux responsables d'établissements. Les campings ont d'ailleurs la cote, pour les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Le Brasilia, par exemple, rouvre ce samedi 8 mai à Canet. "On a senti qu'il y avait une vraie réaction depuis les annonces gouvernementales, précise le directeur, Yann Marlic. Le téléphone a recommencé à sonner et on a déjà pas mal de réservations, même si le camping rouvre sans bar, sans restaurant."

"Les gens veulent retrouver des moments de partage en famille ou entre potes." - Yann Marlic, directeur du camping Le Brasilia, à Canet Copier

Mais pour que la fête ne soit pas gâchée, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) des Pyrénées-Orientales demande au préfet une dérogation pour rouvrir les restaurants d'hôtels avant la date prévue, le 19 mai (comme les terrasses des bars et des restaurants). Les touristes du week-end de l'Ascension pourraient alors bénéficier de repas en salle. "On sait déjà que nous aurons beaucoup de monde, argumente Jelena Novcic. Ce sera trop compliqué à gérer s'il faut monter des repas dans toutes les chambres."