Avec la fin des tarifs réglementés, l'inquiétude grandit chez certains abonnés à Gaz de Bordeaux

La fin des tarifs réglementés de vente du gaz ce samedi 1er juillet 2023 vont-ils faire flamber la facture des clients bordelais ? La moitiés des 200.000 abonnés de Gaz de Bordeaux sont concernés par l'extinction de cette mesure prise fin 2021 afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Certains de ces particuliers s'inquiètent d'autant plus qu'il n'existe pas de fournisseurs alternatifs dans l'agglomération bordelaise.

ⓘ Publicité

Jeune étudiante installée à Bruges, près de Bordeaux, Alice craint une mauvaise nouvelle. "Je m'inquiète un peu car étant étudiante j'ai un budget assez serré et du coup, je ne sais pas du tout si je vais m'en sortir à la fin du mois si le prix explose. Qu'est-ce que je fais ? Je vais devoir moins me nourrir pour payer le gaz?"

"Pas de panique, il n'y aura pas de coupure de gaz"

"Il n'y a pas de risque déjà de coupure pour les personnes qui sont toujours au tarif réglementé", précise d'emblée Caroline Keller, chef du service d'information et de communication au Médiateur national de l'énergie. "Les abonnés vont passer automatiquement dans un contrat de bascule, un contrat transitoire. La question que certains se posent, c'est - est-ce que du coup, je vais payer beaucoup plus cher?- La réponse est non, les prix ne sont pas beaucoup plus chers. Ils seront à peu près du même ordre qu'aujourd'hui."

"L'autre chose qu'on peut dire pour rassurer les personnes, c'est que cette offre de bascule a été soumise à la Commission de régulation de l'énergie, qui est un peu le gendarme du marché. Et elle a donné un avis favorable sur ce contrat. Donc pas d'inquiétude majeure, il ne va pas y avoir une explosion des prix le 1ᵉʳ juillet", ajoute Caroline Keller.

"Environ 100 000 clients sont concernés par la fin des Tarifs Réglementés de Vente sur la zone de Régaz-Bordeaux", explique Cyril Vincent, le directeur général de Gaz de Bordeaux. "L’offre de bascule est en baisse, le prix de la molécule de gaz au 1er juillet sera plus de 15% en-dessous de celui qui était appliqué depuis janvier 2023 sous bouclier tarifaire. L’évolution de ce prix sera mensuelle et suivra l’indice défini par la Commission de régulation de l'énergie."

A quand de nouveaux fournisseurs de gaz pour particulier à Bordeaux ?

Sur le groupe Facebook les Bordelais contre Gaz de Bordeaux , la fin des tarifs réglementés du gaz relance le débat sur la situation de monopole dont bénéficie Gaz de Bordeaux. "J'ai été surprise en arrivant à Bordeaux, raconte Alice. Normalement, pour les forfaits téléphone par exemple, j'ai l'habitude de faire jouer la concurrence mais ici, on m'a dit que ce n'était pas possible".

"Effectivement, c'est une situation un peu particulière que l'on retrouve aussi à Strasbourg, Nantes, Colmar ou encore Grenoble", indique Caroline Keller, du Médiateur national de l'énergie*.*

"Sur 5 % du territoire, ce sont des entreprise locales de distribution (ELD) qui sont les fournisseurs historiques et dans ces zones, il n'y a pas de concurrence. La raison est qu'il est plus difficile pour les fournisseurs alternatifs de proposer des offres car les systèmes informatiques sont différents. Et ce manque de concurrence représente bien un problème du point de vue du médiateur", qui épingle dans son rapport annuel 2022 l'entreprise Gaz de Bordeaux .

Face aux inquiétudes de certains habitants, le député Renaissance de la 1ere circonscription de la Gironde, Thomas Cazenave, souhaite que "Gaz de Bordeaux respecte son engagement de suivre les tarifs repères qui seront publiés chaque mois, c'est le dispositif le plus protecteur pour les consommateurs. Je souhaite que Gaz de Bordeaux respecte les règles du jeu et n'abuse pas de situation dominante".

S'agissant de cette position dominante, le parlementaire macronniste s'est également entretenu le jeudi 22 juin avec Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. "Nous avons fait un point pour savoir où nous en étions d'une éventuelle arrivée d'autres opérateurs sur la métropole bordelaise. Un groupe de travail étudie la question et notamment les systèmes d'information autour des réseaux pour faciliter l'arrivée d'autres entreprises."

En attendant, le Médiateur national de l'énergie .) rappelle aux abonnés de Gaz de Bordeaux que la loi leur permet de changer gratuitement de contrat du jour au lendemain.