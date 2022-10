Avec la flambée des prix de l'énergie, les prix des baguettes pourraient augmenter en Bretagne

C'est l'une des conséquences directes de la flambée des prix de l'énergie : le prix de la baguette de pain pourrait lui aussi bien augmenter très prochainement. Une crainte pour les artisans boulangers bretons avec cette hausse presque inéluctable. Eric Blancho, le président de la Fédération de la boulangerie du Morbihan, était l'invité de la matinale ce jeudi 20 octobre de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Est ce que l'augmentation du prix de la baguette est un peu inéluctable ?

Eric Blancho : Nous allons voir quelle aide le gouvernement va pouvoir apporter à tout le monde, aux boulangers et aux très gros utilisateurs d'énergie.

Vous les attendez ces aides du gouvernement ? C'est en discussion ?

En effet c'est en discussion.

Concrètement, cette augmentation du prix de la baguette, elle serait de combien ?

Les prix, on ne peut pas les donner comme ça. Mais on parle d'un budget en électricité de 18. 000 euros pour un boulanger. Sauf qu'aujourd'hui, on peut aller trois fois voire cinq fois plus selon les propositions des fournisseurs d'électricité. Nous sommes des boulangers mais aussi des chefs d'entreprise. Donc passer de 18. 000 euros d'électricité par an à passer une facture trois ou cinq fois plus importante, il faudra bien aller les chercher quelque part. Il faudra aller les chercher sur une augmentation des produits, ça c'est sûr.

Vous parlez justement de hausses de prix de l'énergie mais dans le même temps, il y a une autre augmentation directe pour vous, celle du cours des matières premières.

C'est essentiellement le beurre, le lait, le sucre qui ont augmenté. On ne sait pas pourquoi exactement.

Est-ce-que ça veut dire que vous avez déjà rogné sur vos marges ?

Eric Blancho : Depuis le début de l'année, on a 1.25 point de marge en moins. C'est une moyenne mais c'est quand même une alerte, surtout que les prix de l'électricité n'augmenteront qu'à partir du 1ᵉʳ janvier 2023. C'est ça l'inconnu pour nous.