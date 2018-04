Tours, France

La grève des cheminots a débuté il y a une semaine. Et bien évidemment, elle ne fait pas les affaires de la SNCF. Mais d'autres se frottent les mains : les compagnies de bus. Les fameux "bus Macron" qui sont devenus une véritable alternative pour voyager après la libéralisation du marché des bus en août 2015.

+ 40 % de réservations à FlixBus

À Tours, ces bus, on les prend au parking des peupliers, situé rue Edouard Vaillant, proche de la gare. Là-bas, un flot incessant de bus de différentes compagnies déposent et récupèrent des passagers en provenance ou à destination de toute la France. Et depuis l'annonce de la grève, les passagers sont encore plus nombreux : "Cette grève de la SNCF fait forcément nos affaires. Y'a pas de mystère, les gens reviennent vers les bus pour être sûr de pouvoir voyager. Quand il y a pas de transport d'un coté, il y en a de l'autre.", explique Mounir, conducteur chez Flixbus.

Même constat pour Marc, conducteur chez Flixbus également : "On a reçu un mail de notre directeur national en fin de semaine dernière. Dedans il nous dit qu'on a une hausse de réservation de 40 % avec la grève. Donc oui, c'est une très bonne chose pour nous."

Des tarifs à la hausse

Du côté voyageur, on se tourne forcément vers les bus pour voyager : "Heureusement qu'on a les bus pour pouvoir se déplacer. Mais par rapport au train, c'est très inconfortable et on met beaucoup plus de temps", explique Vincent, un voyageur qui fait Paris-Bordeaux en passant par Tours.

Mais pendant qu'il y a du monde, les compagnies comme Flixbus en profitent pour augmenter les prix. Pour faire Paris-Tours, au lieu de la vingtaine d'euros habituelle, il faut débourser 49 euros. "C'est logique. Quand il y moins de monde, on brade pour attirer les gens. Mais là, alors qu'on est obligé de refuser du monde, on met en place des tarifs normaux.", explique Mounir.

Il faut toutefois faire attention à ne pas opposer SNCF et compagnies de bus. La société OUIBUS, l'une des compagnies de bus les plus fréquentées, appartient à la société ferroviaire.