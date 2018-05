Caen, France

"Une augmentation de plus de 150% du nombre de passagers transportés au départ et à l'arrivée de Caen" pour le pont du 1er mai, par rapport à la même période l'an passé, a constaté Yvan Lefranc-Morin, directeur-général de Flixbus, et "même plus de 200% pour Rouen".

Taux de remplissage de 100%

Est-ce dû à la météo, aux jours fériés, aux vacances ou bien à la grève ? Un peu tout cela à la fois, mais c'est surtout le mouvement social, entamé le 3 avril dernier par les cheminots, estime Hugo Roncal, directeur-général d'Isilines-Eurolines. "C'est tellement inhabituel d'avoir des taux de remplissage de 100% à cette période qu'on pense que c'est avant tout l'effet de la grève", explique-t-il.

"On a beaucoup de gens qui achètent des billets le jour même, donc on voit bien que ce sont des personnes qui n'ont pas pu prendre le train", ajoute-t-il. Sur l'ensemble du territoire, le trafic augmente de l'ordre de _"60% à 70% les jours de grève_, par rapport à une période comparable, hors grève, sur l'ensemble du territoire", ajoute Yvan Lefranc-Morin.

Pas d'augmentation du prix

Et le prix, a-t-il lui aussi augmenté ? Pas du tout, affirme le directeur de Flixbus. "Ce qui se passe, c'est que lorsque vous achetez un billet à la dernière minute, ou le dernier billet disponible, là effectivement vous risquez de payer votre place un peu plus chère que votre voisin, qui lui l'aura acheté quelques semaines avant", explique-t-il. Même chose du côté d'Isilines. Son directeur affirme que "la grille tarifaire" n'a pas bougée avec la grève.

Quoiqu'il en soit, grâce à cette grève, les compagnies de bus espèrent fidéliser de nouveaux clients. "_C'est certain que les journées de grève sont intéressantes d'un point de vue commerciale mais l_e vrai enjeu est de changer les habitudes", ajoute le directeur d'IsilinesC. Et de ce point de vue il reste encore beaucoup à faire. Le train fait voyager quatre millions de personnes par jours. Pour les compagnies de bus, c'est huit millions de voyageurs par an.