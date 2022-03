Avec la guerre en Ukraine, les Restos du cœur de Dordogne ont encore plus besoin de vous

A l'entrée des supermarchés de Dordogne, vous ne pourrez pas les manquer, avec leurs caddies aux couleurs des Restos. Plusieurs centaines de bénévoles seront présents un peu partout dans le département pour récupérer vos dons de conserves, pâtes ou autres denrées. Cet hiver, les 28 centres de Dordogne ont aidé plus de 2300 familles, un chiffre stable par rapport à l'année dernière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce chiffre risque d'augmenter rapidement avec la crise en Ukraine. "On s'occupera des migrants ukrainiens qui vont arriver parce qu'il y en a un certain nombre qui seront sans ressource", anticipe José Gavilan, responsable du centre de Coulounieix-Chamier. Il prévoit aussi plus de gens dans le besoin en raison des hausses de prix des denrées alimentaires.

Lors de la collecte de 2020, les bénévoles périgourdins ont récupéré 60 tonnes de dons pour les Restos. Ils espèrent faire mieux cette année.