"Avec la hausse des prix de l'énergie on ne peut plus s'en sortir" : Un retraité de l'Yonne

Salaires, emplois, pouvoir d'achat : une nouvelle mobilisation est organisée par plusieurs syndicats, ce jeudi 17 mars dans toute la France. Un rassemblement est prévu dans l'Yonne à 14 heures au départ de la Maison des syndicats. Une mobilisation alors que la question du pouvoir d'achat devient centrale à moins d'un mois de l'élection présidentielle. En effet, avec l'explosion des prix des carburants, les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'énergie et l'inflation (+2% par mois en un an, +3.6% en février), de nombreux icaunais craignent pour leur confort au quotidien. Selon l'icaunais Alain Bazot, le président de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, il faut s'attendre à des hausses de prix dans tous les secteurs. Mais il faudra surveiller ses hausses, et vérifier que la grande distribution n'en profite pas pour augmenter ses marges.

Alain Bazot, président de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir Copier

Le gouvernement a annoncé en début de semaine, le relèvement du point d'indice pour la fonction publique. Une augmentation qui n'interviendra pas avant l'été. La hausse des tarifs de l'énergie et du carburant ampute le budget des ménages et particulièrement celui des retraités. Michel Dagomet, 76 ans, habite Champigny près de Villeneuve-la-Guyard. Il est membre de l'Union Nationale des Retraités et Personnes Agées. "Tout augmente ! Au début c'était la pandémie, maintenant c'est la guerre en Ukraine. mes mensualisations pour le gaz et l'électricité étaient de 90 euros par mois. Dernièrement , on m'a demandé 350 euros par mois. Impossible répond le retraité. Ce ne sont pas les 1.1% d'augmentation des pensions que l'on vient d'avoir qui vont nous permettre de compenser cette hausse incroyable des prix de l'énergie. C'est dramatique".

Les mensualités pour le gaz et l'électricité sont passées de 90 à 350 euros, c'est dramatique - Michel Dagomet

Dans le domaine du service à la personne, la flambée des prix du carburant devient également problématique pour les aides à domicile qui ont de petits salaires et de long trajet à parcourir selon Isabelle Michaud, secrétaire général CGT du service à la personne dans l'Yonne. "Partir travailler à trente kilomètres de chez nous pour seulement deux heures ce n'est plus possible avec la hausse des prix des carburants en ce moment. La majorité des personnels est rémunérée au SMIC, il n'y a pas un centime de plus donc comment voulez-vous que ces aides à domicile, souvent à temps partiel, vivent? Bientôt cela va nous couter de l'argent de venir travailler" conclu la syndicaliste.

Bientôt cela va nous couter de l'argent de venir travailler- Isabelle Michaud, secrétaire général CGT du service à la personne dans l'Yonne.

La CGT, l'UNSA, la FSU et Solidaires appellent à manifester pour les salaires et l'emploi à 14h au départ de la maison des syndicats à Auxerre