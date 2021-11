VIDÉO - Avec la hausse des prix du gaz et de l'électricité, les marchands de bois débordés

Devant sa grande maison dans un lotissement de Montberon (Haute-Garonne), Richard est en train de ranger le bois pour l'hiver : "je viens de me faire livrer trois stères, que je vais utiliser dans une cheminée à foyer ouvert. Ca va me permettre, dans la salle de vie qui est grande, d'avoir une certaine ambiance, et un réchauffement de la pièce".

Le bois est donc plutôt un chauffage d'appoint pour Richard. Sa maison de 250 m² est bien trop grande pour tout chauffer avec. Pour le reste des pièces, il utilise donc une pompe à chaleur : "quand on a des maisons de plain pied qui sont faciles à chauffer avec un poêle à granulés, c'est possible. Mais moi, avec ma maison à étage, ça serait hyper compliqué".

La moitié des clients sont nouveaux

Et pourtant il y a bien une tendance cet hiver. Vu le prix, certains limitent le gaz ou l'électricité, et se décident à rallumer le poêle, peu utilisé les années précédentes. A quelques kilomètres de là, à Montjoire, Patrice Faure, le constate. Il est à la tête de Girou Bois : "on a énormément de nouveaux clients. Sur une journée, sur dix clients que je livre, je n'en connais pas la moitié. Peut-être qu'ils ont simplement changé de marchand, mais à mon avis c'est plutôt qu'ils ont l'équipement, mais s'en servent peu, parce que c'est contraignant. Mais cette année, vu l'augmentation du fioul, du gaz, et de l'électricité, ils relancent l'appareil".

On ne touche pas terre. C'est même presque trop !

Chez Girou Bois, les associés de l'entreprise familiale n'arrêtent pas en ce moment. Toute la journée, découpe des bûches, sur des troncs de chêne et de hêtre venus du grand sud-ouest de la France. Et livraison à soixante kilomètres à la ronde, jusqu'à Montauban, Albi, et Muret au sud. La cadence est élevée : à coups de cinquante appels quotidiens, l'entreprise livre jusqu'à 120 stères par jour. "On ne touche pas terre. C'est même presque trop !" souffle Patrice Faure.

2.500 stères de bois sont stockés sur le site de Montjoire, avec des apports réguliers. Mais le patron de Girou Bois raconte avoir du mal à suivre la demande, tellement elle est forte. Quant au prix, il est de 68 euros pour un stère. Prix moyen sur l'ensemble de l'hiver, avec une tendance à la hausse ces prochaines semaines.