Avec la hausse des prix du pellet et de l'électricité, les Haut-Saônois se ruent sur le bois de chauffage

Après la ruée vers l'or, c'est la ruée vers le bois de chauffage en Haute-Saône. Les fournisseurs en granulés, pellets n'arrêtent pas depuis des semaines. Mais le bois a lui aussi la côte, puisqu'il reste le moyen de se chauffer l'un des moins cher sur le marché dans notre région boisée. Mais la crainte pour certains professionnels, c'est bien la pénurie.

A La Buche Fresnoise installée à Fresne-Saint-Mamès, les livraisons en bois de chauffage se multiplient ces dernières semaines, comme chez Laurent, un habitué qui vit à Port-sur-Saône. Lui n'a pas changé ses habitudes. "J'ai pris 6 stères. C'est ce que je prends d'habitude. J'en redemande en hiver", assure le commercial. Un client plus qu'exemplaire selon Alexandre Hublard, le gérant de l'entreprise qui existe depuis 14 ans. "C'est un client rare. Aujourd'hui les gens demandent le double de ce qu'il commandait habituellement. Ils prennent tout d'un coup. Ils ont peur de manquer durant l'hiver. Je ne les limite pas, mais si je sais qu'un client consomme 15 stères et qu'il en demande 30, je lui dirais non".

Laurent un client a été livré par Alexandre Hublard (au milieu) de 6 stères de bois. © Radio France - Virginie Vandeville

Un bouchon devant un magasin

Le professionnel doit aussi faire face à une recrudescence de nouveaux clients. "Depuis un mois, on a entre 20 et 30 % de nouveaux clients qui étaient soit au gaz, soit à l'électrique ou aux pellets. Comme le pellet est devenu horriblement cher, ils viennent au bois de chauffage", précise Arthur. "Nous aussi on a de nouveaux clients, on a connu la semaine dernière, un bouchon devant notre magasin. C'est du jamais vu", ajoute Elodie Drouhard, la responsable d'ADS Bois à Beaumotte-Aubertans.

Le bois reste une valeur sûre. Il a pourtant lui aussi augmenté. Il est passé chez ADS Bois de 50-55 euros en moyenne l'année dernière à 70-75 aujourd'hui. Plus 7% chez Alexandre Hublard. "Pour essayer de conserver les marges, cela devient compliqué. On rogne dessus pour continuer à livrer les clients. Si on répercutait la hausse complète, certains de nos clients n'auraient pas les moyens de se chauffer", ajoute le professionnel qui précise que l'augmentation est dû au prix du transport , à la coupe et l'achat du bois en forêt qui a pris 12 %.

Un risque de pénurie ?

Cela dépendra de la surconsommation des clients souligne le professionnel. Elodie Drouhard, elle reste bien plus inquiète. "On est un département où il y a beaucoup de bois mais les régions limitrophes viennent justement chez nous parce qu'eux font face au manque, donc il faudra mettre la main à la poche. On espère pouvoir tenir, on fait tout pour, mais avec ce qui se passe, les évolutions, nous ne sommes pas sûrs de faire face."