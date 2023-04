Avec la hausse des prix, les ventes de portiques antivol s'envolent

Depuis plus de trente ans, Dimag fabrique des portiques antivol pour les commerces. Depuis le mois de septembre, son carnet de commande est de plus en plus fourni. "Nous avons beaucoup de commandes de la part de la grande distribution, explique Fanny Diet Maurin, la responsable commerciale de l'entreprise. Des petites et moyennes surfaces qui avant ne voulaient pas s'équiper, mais qui désormais souhaitent protéger plusieurs produits."

Conséquence de l'inflation, des antivols sur les produits frais

Ces demandes s'expliquent assez facilement aux yeux de l'entreprise. "Nous faisons le lien avec l'inflation, reprend Fanny Diet Maurin. Avant, nous protégions des bouteilles d'alcool ou des produits de beauté. Aujourd'hui, on nous demande de mettre des antivols sur des produits frais. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus forcément acheter des produits de première nécessité et viendraient à les voler."

Pour autant, l'entreprise se défend de profiter de la crise : "Nous sommes implantés depuis trente ans. En ce moment, nous avons beaucoup de demandes pour la grande distribution, mais nous avons toujours travaillé pour plusieurs secteurs d'activité, comme les pharmacies ou les magasins de motos."

La petite entreprise familiale a recruté un nouvel employé en septembre dernier et espère pouvoir continuer à s'étendre.