Avec la pénurie de matières premières, les artisans occitans craignent de devoir stopper des chantiers

De la poutre en bois au tuyau PVC, en passant par les pièces métalliques, de nombreux produits manquent, à cause de la forte demande mondiale après la crise Covid, et d'une production qui n'a pas repris totalement le rythme. En Occitanie, artisans et particuliers patientent, ou paient le prix fort.

L'été, souvent, c'est chantier. Mais pour les travaux de leur maison toulousaine, Elodie et son compagnon se sont heurtés à un sérieux problème, au magasin de bricolage : "il voulait simplement acheter des tasseaux de bois, mais impossible d'en trouver ! Même pas un ! Il n'y en avait plus du tout... Le vendeur lui a dit qu'il ne savait même pas quand le magasin serait ravitaillé".

Tous les matériaux sont concernés. Dans un magasin de bricolage de la région toulousaine, les présentoirs d'écrous et de vis sont souvent vides. Dans un autre, il n'y a plus de tuyaux PVC. Parfois, on manque de joint à carrelage, ou d'acier pour le béton. La plupart des matières premières vient de Chine, ou alors y sont transformées. La France est dépendante.

Le cuivre a pris 51%, ce qui est énorme.

Ce qui est rare est cher, et du coup les prix s'envolent, quand il reste un peu de matériaux disponibles, explique Vincent Perez, le président de la CAPEB Occitanie (la Fédération des artisans) : "le cuivre a pris 51%, ce qui est énorme. Le PVC a pris 30%. Et là, on ne parle que des matières premières. Donc forcément, les produits finis ont eux aussi une flambée des prix très importante".

10 semaines pour une pompe à chaleur, au lieu de 48 heures

Cet artisan ariégeois explique aussi les délais de livraison à rallonge, en prenant l'exemple d'une pompe à chaleur : "si vous la commandez maintenant, vous l'avez dans dix semaines, et c'est hypothétique. Normalement, en 48 heures, vous avez quelque chose".

Les chantiers vont s'arrêter, c'est évident.

Car les professionnels du BTP ne sont pas mieux lotis que les particuliers. Ils s'arrachent les cheveux pour continuer leurs chantiers, et Frédéric Carré, le président de la Fédération du Bâtiment en Occitanie, craint que tout s'arrête, net : "ça va arriver ! Les chantiers vont s'arrêter si on n'a pas de matières premières, c'est évident". Et il explique l'origine du problème : "après l'arrêt brutal de l'économie liée au Covid-19, tout redémarre fort ! Mais le besoin redémarre beaucoup plus vite que la machine".

Et difficile de se retourner vers la production française, qui est quasi inexistante. Sauf peut-être pour le bois, mais les scieries sont à flux tendu, et n'arrivent pas à faire face à la demande, avec des stocks très limités. "C'est un phénomène dont on ne connaît pas l'issue", se désole Vincent Perez.