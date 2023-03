Avec la plateforme Tut Tut, des particuliers bretons livrent vos courses réalisées au supermarché

L'Intermarché de Domloup, au Sud de Rennes, est l'une des grandes surfaces bretonnes qui proposent ce service de livraison "à des clients qui ne peuvent pas se déplacer ou qui souhaitent tout simplement être livrés à domicile " explique Marie Beurel, la responsable du drive de l'Intermarché. Les clients passent d'abord commandent en ligne sur le site du magasin "quand la commande est passée dans notre drive, nous visualisons la demande de livraison, et nous la proposons sur la plateforme Tut Tut afin de trouver un livreur disponible" précise la responsable. Géraldine fait partie de cette brigade de livreurs. Elle est vendeuse à domicile "ce qui me permet d'avoir du temps libre en journée". Elle réside à Vern-sur-Seiche, à moins de 10kms du supermarché.

ⓘ Publicité

Pour le livreur, un complément de revenus et le sentiment de rendre service

Géraldine a déjà réalisé plusieurs livraisons. Elle s'est inscrite sur la plateforme "j'ai l'appli Tut Tut sur mon portable et je la consulte régulièrement pour savoir s'il y a des livraisons à réaliser au moment où je suis disponible, ou alors si moi-même j'ai prévu de venir faire mes courses. Je peux ainsi profiter d'être venue au magasin pour livrer quelqu'un" explique Géraldine. Pour elle, cette proposition de livraison permet de rendre service à des clients "ça me fait aussi un peu d'argent. je rembourse ainsi mes frais d'essence, ou presque car le carburant a augmenté". Géraldine perçoit en moyenne 5 euros par livraison. Une somme qu'elle perçoit dès que la livraison est réalisée auprès du client du magasin "Jusqu'ici j'ai eu de la chance, jamais de gros packs d'eau à livrer, ou d'étages à monter. J'ai livré souvent dans des pavillons, et un client m'a même proposé de porter les courses !" sourit-elle.

Un service à 8 ou 10 euros en fonction du panier de courses

La plateforme Tut Tut a été créée dans le Vaucluse "pour une livraison collaborative et responsable". Le service se développe aujourd'hui un peu partout en France. "Nos livreurs ne sont pas des professionnels. Ce sont des gens qui veulent avoir un complément de revenus. Nous avons des actifs mais aussi des retraités parmi nos livreurs inscrits" indique Raphael Giteau, commercial pour Tut Tut dans le Grand Ouest. Pour le client livré, le service coûte entre 8 et 10 euros, en fonction du montant de la commande. Sur ce montant, la plateforme touche 30%, le livreur 70%. Les particuliers livreurs peuvent percevoir "jusqu'à 500 euros par mois maximum, 3.000 euros maximum par an". Aujourd'hui, 250 points de vente dans le Grand Ouest proposent cette offre de livraison assurée par les particuliers inscrits sur Tut Tut .