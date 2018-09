La zone de La Grande Pièce va accueillir en 2020 la nouvelle plateforme multiactivités de La Poste. Une plateforme qui traitera les courriers et les colis de l'ensemble du département, de quoi dynamiser son activité et son attractivité.

Limoges, France

"L'avenir est au colis" explique Eric Rigaud. Porte-parole du groupe La Poste, il est en charge du projet de la plateforme multiactivités du groupe à Limoges. Le groupe veut déménager son vieux centre de tri dans un lieu fonctionnel, grand et adapté à cette nouvelle mode "du colis". Elle cherchait un terrain bien particulier: "Nous devions être près de l'ancien centre de tri et il nous fallait un terrain vaste, de plein pied et à proximité de l'autoroute" et son choix s'est porté sur l'avenue de La Grande Pièce au nord de Limoges.

Un signal fort, une très bonne image pour La Grande Pièce

Elle va occuper deux des dix hectares actuellement disponibles, de quoi renforcer l'activité, et donc l'attractivité, de la zone de La Grande Pièce selon Gérard Vandenbroucke, président de l'agglomération de Limoges."C'est un signal fort ! La Poste va avoir un rôle non négligeable, avec de nombreuses fonctions, avec des circulations de véhicules donc ce sera une zone d'activité, effectivement pleine d'activité. C'est une très bonne image".

Le groupe a conscience de ce rôle qui lui est confié. Eric Rigaud reconnaît "On est parmi les premiers à s'installer ici. On a 250 postiers qui vont venir y travailler. Vu l'impact que l'on a on ne peut que participer à son développement, c'est sûr !" . Car les camions, les voitures vont multiplier leurs allées et venues dès 2020 pour acheminer le courrier et les colis et ce, dans l'ensemble de la Haute-Vienne.

Une plateforme d'envergure départementale

"Cette plateforme a une envergure départementale" poursuit-il en expliquant qu'avec ce projet la poste veut quelque peu changer son fusil d'épaule face aux nouvelles habitudes de ses clients "En 10 ans nous sommes passés de 18 milliards de lettres chaque année à seulement 9 milliards mais les colis augmentent, les gens en commandent et en envoient de plus en plus". La plateforme devra notamment trier et ré-acheminer _"_jusqu'à 7000 colis par jour" souligne le chargé de projet, alors, forcément, le choix de s'installer à La Grande Pièce était donc logique, car la zone est, selon le groupe, particulièrement bien desservie, à moins de 5 minutes de l'autoroute.

Un argument qui a fait mouche sur d'autres entreprises notamment PRB, une entreprise vendéenne spécialisée dans les revêtements de bâtiments et sur Pro Armature, originaire de Lyon qui fabrique des armatures métalliques pour le béton.