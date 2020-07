Avec la retraite de Lélette, le dernier restaurant ouvrier de l'île de Nantes ferme ses portes

C'est une page du quartier qui se tourne. Vendredi à 19 heures, Lélette fêtera son départ avec les habitués de son café "Le Bretagne". Le dernier café ouvrier de l'île de Nantes, au numéro 12 du boulevard de la Prairie au Duc.

Reportage avec les habitués de "Chez Lélette", le dernier café ouvrier de l'île de Nantes.

Une retraite bien méritée : Lélette tient son café ouvrier depuis 33 ans

"Chez Lélette", il y a des photos de famille au mur, une décoration un peu vieillotte mais sans chichis et le même plat du jour pour tout le monde à midi. Aujourd'hui c'est "brochette de poulet et gratin de courgette !" annonce Arlette aux clients. Sinon, c'est steak-frites. Mais attention, ici "tout est fait maison !" lance-t-elle en riant.

"Lélette c'est une institution !", s'exclame Mathieu, un habitué. Lélette cuisine le matin, elle fait le service le midi et sert des coups à boire quand ses clients débauchent depuis 33 ans. Christophe-Elise y mange tous les jours depuis "très très longtemps". Cette fermeture l'attriste beaucoup : "C'est un quartier où avant il y avait une gare et des usines. Donc il y avait beaucoup de restaurants ouvriers. Les gens quand je venais ici au début [dans les années 80], c'était des ouvriers du bâtiment, des syndicalistes ... Bah, il n'y en n'a plus beaucoup !". La fermeture du café pour lui "c'est tout un monde qui s'en va, toute une forme de cuisine ! Le fait de faire des plats du jour complètement différent d'un jour à l'autre, comme des endives au jambon, des plats en sauce...."

"C'est beaucoup de souvenirs ici !" acquiesce Lélette, émue. "A un moment, j'avais des photos de mes clients sur les murs mais je les ai enlevées : étant donné que j'ai 65 ans, il y en a plein qui sont partis !". "Chez Lélette", Titi se sent "comme à la maison" et fait la bise à la patronne, qui lance un "salut les loulous !" à Franck et Mathieu qui passent la porte. Lélette le sait déjà, vendredi pour son pot de départ "il va y avoir de grosses larmes !" Rendez-vous donc le vendredi 3 juillet, à 19 heures, au 12 boulevard de la Prairie au Duc pour le pot de départ de Lélette.

"Le Bretagne" qui réouvrira sous un autre nom en septembre avec ses nouveaux propriétaires, les gérants de "Chez BB", qui tiennent l'adresse juste à côté du café.