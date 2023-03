Avec la sécheresse, la remise en eaux du Canal du Midi retardée

Le canal du Midi est-il en danger ? Avec la sécheresse de l'été dernier, et les rares pluies de l'hiver, la remise en eau a été retardée avant la belle saison, et le retour du tourisme fluvial.

ⓘ Publicité

L'eau arrive du lac de Saint-Ferréol près de Revel (Haute-Garonne), et descend par une rigole vers le Seuil de Naurouze, où elle continue de s'écouler dans le canal, d'un côté vers l'Atlantique, et de l'autre vers la Méditerranée.

L'opération se déroule d'habitude en février. Mais cette année, elle se termine seulement ce 15 mars. Ce délai "a permis d'économiser 400.000 mètres cubes d'eau" selon Jean Niquet, le porte-parole de Voies Navigables de France (VNF) dans le Sud-Ouest.

Des "zones de repli" en cas de sécheresse ?

Mais malgré les pluies de ces derniers jours, l'inquiétude reste forte chez les professionnels du tourisme, à commencer par les loueurs de bateaux. Mathias Gilles possède deux péniches-hôtels dans l'Aude, et avoue "y penser en permanence, parce que les niveaux n'ont jamais été aussi bas".

VNF et les navigants essaient donc d'anticiper, en envisageant "des zones de repli" en cas de sécheresse cet été. A savoir des portions du canal où la navigation sera préservée, et interdite dans d'autres. En 2022, la navigabilité avait pu être maintenue sur l'ensemble du tracé, sauf sur le canal de la Robine dans le secteur de Narbonne. "On essaie d'être confiants", se persuade Mathias Gilles.