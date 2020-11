Les facteurs, éboueurs et pompiers sont empêchés de vendre leurs calendriers cette année. Interdit de faire du porte à porte, ce n'est pas un motif autorisé pour sortir. Avec des conséquences diverses pour chaque profession.

Avec le confinement, les facteurs, pompiers et éboueurs ont du mal à récupérer leurs étrennes

C'est une tradition chaque année, les calendriers des pompiers, des facteurs ou encore des éboueurs. Mais avec le confinement, ils n'ont plus le droit, au moins jusqu'au 15 décembre, de faire de la prospection. Et ça pose des problèmes à chaque profession.

Les facteurs risquent de perdre "un demi-mois de salaire"

A La Poste, pas d'organisation spécifique des étrennes. Chacun se débrouille comme il veut... Et récupère les bénéfices. "On a commandé nos calendriers avant le premier confinement. On ne les a pas gratuitement, explique Stéphanie, factrice près de Lens. Si j'avais les factures à payer sans vendre mes calendriers, ça serait la moitié de mon salaire qui partirait."

Les éboueurs ont aussi un gros manque à gagner

Normalement, ils se réunissent en équipage et passent dans leur secteur. Cette fois, ils ne peuvent pas. Comme les autres professions, ils espèrent la fin du confinement le 15 décembre, pour pouvoir aller vendre leurs calendriers.

Dans le Nord, les pompiers distribuent chez les buralistes

C'est une opération qui commence le mardi 1er décembre. Les calendriers des pompiers seront vendus dans les bureaux de tabac. Chez les pompiers, les recettes servent à financer des actions sociales, des activités pour la caserne.

