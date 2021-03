Avec le coronavirus, il est passé de patron dans l'événementiel à salarié d'une entreprise de matériel médical

Quand il parle, le ton est dynamique. Quand on évoque son parcours professionnel, très varié, on comprend aussi que Martial Berger, 45 ans, aime être dans l'action. Après avoir été notamment gendarme et informaticien, il créée en 2013 MB Prod, à l'Isle-d'Abeau (Isère). La société fait la sonorisation d'événements, assure les jeux de lumières, propose de l'animation, des feux d'artifice, etc. Cela va du mariage à la grosse foire internationale. "Des événements 25 à 25.000 personnes", précise Martial Berger, qui emploie 3 personnes et en haute saison fait travailler des dizaines d'intermittents.

135 prestations annulées sur tout 2020

En moyenne, à l'année, l'entreprise réalise 150-200 prestations et Martial Berger tablait sur une jolie hausse de chiffre d'affaire en 2020. Sauf que le coronvairus, les confinements, le couvre-feu, les différentes restrictions sont passées par là. " Au 13 mars, il y a 135 prestations qui disparaissent. Alors au début du premier confinement, je décide de régler toutes mes factures, je demande la suspension des cotisations et je mets mes 3 salariés au chômage partiel."

Comme il n'a aucune visibilité, avec d'autres professionnels de la région, ils créent la coordination des techniciens confinés. Ils installent bénévolement du matériel pour des hôpitaux à Grenoble, Lyon ou encore Bourgoin-Jallieu : des tentes, des garages éphémères pour désinfecter des ambulances, entre autres.

Après le premier déconfinement, "rien qui redémarre"

"Ce premier confinement dure un petit moment. C'est une remise en question permanente. Au déconfinement, il y a eu un petit prémice de quelque chose, il y a des organisateurs qui se disent peut-être", se souvient-il. Sauf que rien ne se concrétise. La rentrée arrive et avec elle le retour de cas de coronavirus . "Il y a rien qui redémarre. Zéro devis dans les tuyaux et on reconfine. Comme je ne vois pas le bout du tunnel à ce moment-là, je suis en recherche de stabilité. Professionnellement et financièrement."

"La première mission qui passe, on la prend" - Martial Berger

Car en tant que patron, il n'a pas le droit au chômage partiel. Et en raison d'aléas comptables, il ne touche pas le fond de solidarité depuis plusieurs mois. Il remet son CV à jour, "un CV long de 7 pages", le dépose auprès des boîtes d'intérim et "la première mission qui passe, on la prend." Depuis octobre, il travaille pour DSV Logistique, basée à Saint-Quentin-Fallavier. La société stocke et livre du matériel hospitalier, type masques, surblouses, prothèses. Et avec la crise, elle a besoin de renforts.

Pour Martial Berger, l'événementiel à 100% pour lui c'est fini. Copier

En retravaillant, il retrouve du lien social et confiance en lui

"Cela permet de faire "rebouillir la marmite". Cela permet de se sentir revivre, de recréer du lien social, de retrouver une raison de vivre, de se lever, de savoir pourquoi on est fatigué. Là, on ne pense plus aux soucis comptables et autres. La famille vous voit aussi changer. Vous retrouvez une stabilité, je dirais. Et une confiance en vous", souligne-t-il. Ce nouveau travail lui plaît : "je me sens utile."

Quand on lui demande s'il compte reprendre son ancienne activité un jour, la réponse est sans appel : "je ne vois pas le bout du tunnel au niveau de l'événementiel. Je ne resignerai jamais 200 dates demain." D'autant que l'entreprise avec qu'il travaille depuis l'automne vient de lui proposer un CDI. "J'ai besoin de stabilité."

Mais il ne compte pas faire une croix sur MB Prod : "c'est un gros bébé. Quand on créée sa boîte, on y met tout ce que l'on a (..)Ce sera en extra les week-ends". Un crève-cœur cependant car il sait qu'il va très certainement devoir se séparer de ses 3 salariés. Il y a aussi les intermittents qu'il avait l'habitude de faire travailler.

Par ailleurs, ce changement de vie professionnelle a un impact sur le quotidien de Martial Berger. "Avant, je me couchais plutôt vers 4h-5h du matin. Maintenant, je me lève plutôt vers 4-5h du matin", fait-il remarquer. Il a aussi du revoir son train de vie : ses revenus ayant été divisés par 4. "Cela veut dire pas de vacances en 2020, en 2021. Heureusement, les enfants sont "casés", sourit-il.