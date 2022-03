Avec le Costa Toscana, la croisière repart à Marseille

Après deux années 2020 et 2021 avec 80 % de passagers en moins, Marseille espère retrouver son niveau d’avant la pandémie. Soit 500 escales et près de deux millions de croisiéristes. Selon Raffaele d’Ambrosio , le directeur général de Costa France .depuis quelques semaines les réservations ont considérablement augmenté pour les vacances de Pâques mais aussi pour l’été. Par ailleurs compte tenu encore d’incertitudes liées à la pandémie et au contexte international , Marseille bénéficie d’un avantage certain selon Patrick Pourbaix, le directeur général de MSC à savoir la sécurité de partir d’un port français. Cette reprise est bienvenue pour l’économie provençale. Selon le club Croisières Marseille Provence, chaque croisiériste dépense en moyenne 50 euros, le secteur concentre près de 2000 emplois.

Préserver les Marseillais et la ville

En prévision de cette affluence, les compagnies ont travaillé avec la ville, pour éviter la sur fréquentation de lieux touristiques emblématiques .un point important pour Gilles Marcel, président régional de l’association France Nature Environnement. Il affirme qu’il faut absolument éviter le « stress » pour la population locale engendré par exemple par la circulation des bus de croisiéristes en centre-ville. Par exemple, cet été leur nombre sera limité à 4 en simultané sur Notre Dame de la Garde.

Une reprise plus verte des croisières

Le Costa Toscana est propulsé au gaz naturel liquéfie, beaucoup moins polluant que les navires alimentés en fuel. Il est basé à Marseille pour des croisières de 7 jours en Méditerranée. Costa avec ce deuxième paquebot plus propre s’engage avec la ville et le port dans une démarche de verdissement et de durabilité de la croisière. Cela nécessite de très lourds investissements dans le renouvellement de la flotte. Un milliard d’euros pour le Costa Toscana. Et pour Rafaele d’Ambrosio , le directeur général de Costa France , sa compagnie veut atteindre l’impact le plus faible sur l’environnement .Cela avec un rejet quasi nul de particules fines dans l’atmosphère et une réduction sensible de CO 2 L’autre compagnie, MSC , positionnera des 2023 aussi à Marseille son premier bateau GNL.Par ailleur ,un appel d'offres a été lancé par le port pour l'aménagement d'un nouveau terminal pour accueilir de petits navires du type de ceux de la compagnie de croisiéres de luxe marseillaise , Ponant tout prés du MUCEM.

Le MSC Wold Europa actuellement en construction aux chantiers navals de Saint Nazaire - Philippe Boccara

Une économie en partenariat

Un temps très rétissante à l’activité croisière la municipalité de Marseille, reconnait des efforts des compagnies. Laurent Lardit , l’adjoint au maire en charge notamment du tourisme durable souhaite poursuivre le dialogue avec les aramateurs et le port. Pour arriver à un impact le plus réduit possible en particulier sur la qualité de l’air, le branchement électrique à quai des bateaux est développé. Selon Jean-François Suhas , le président du conseil de développement du port, avec aujourd’hui 4 quais équipés pour les car ferries et 2 en 2025 pour les paquebots ,le port de Marseille sera un des plus propres de Méditerranée pour l’activité croisière.

Un des cabines vue mer © Radio France - Philippe Boccara

Le Costa Toscana, un resort flottant

.Long comme un tgv et demi, 337 mètres et large comme 15 rames 42 mètres, il compte 2663 cabines dont une majorité avec balcon sur la mer. Leur décoration a été réalisée par de grands designers italiens, le mobilier est signé Kartell,Poltrona ou Alessi. La Toscane est au cœur du bateau. Au total 21 restaurants dont celui de la cheffe multi étoilée Héléne Darroze.

Pour les divertissements, 4 piscines dont une à l’eau de mer, un casino, une immense salle de sports avec vue mer. Mais aussi le Colosseo, un espace au centre du navire réparti sur trois ponts, des spectacles dignes des grands cabarets parisiens y sont présentés. Les écrans géants, positionnés sur les murs et sur le dôme, offrent la possibilité de créer une histoire différente dans chaque port d’escale .

Une des 4 piscines du CostaToscana © Radio France - Philippe Boccara

Ce navire recycle 100 % de ses déchets. Grace à sa propulsion au gaz naturel liquéfié les émissions d'oxydes de soufre et de particules dans l'atmosphère sont quasiment inexistantes. Les émissions d'oxydes d'azote sont réduites de 85 % et de CO2 jusqu'à 20 %. L’ensemble de l'approvisionnement quotidien du navire est assuré par la transformation de l'eau de mer au moyen de déssalinisateurs.

Le Costa Toscana , un véritable resort flottant © Radio France - Philippe Boccara

Le reportage Radio France sur la reprise des croisiéres à Marseille Copier