Avec le Covid, les commerçants du Berry pessimistes pour les soldes d'hiver

Vous allez pouvoir refaire votre garde-robe. C'est le coup d'envoi des soldes d'hiver ce mercredi 12 janvier. Ils vont durer quatre semaines, jusqu'au 8 février. La période est toujours très attendue par les clients pour les bonnes affaires mais également par les commerçants, qui ont besoin d'écouler leur stock. Avec la crise sanitaire, les soldes démarrent toutefois dans un contexte morose. Cette année encore, le Covid risque de peser sur les ventes.

Baisse de la fréquentation

En Berry, l'inquiétude est partout la même : les soldes vont-ils être un échec ? Avec le Covid, les commerçants de l'Indre redoutent une baisse de la fréquentation dans les magasins. "Depuis deux ans, les gens sortent beaucoup moins parce qu'ils sont en télétravail, tout marche au ralenti, surtout les vêtements, regrette Cathie Delvallée, présidente des Boutiques de Châteauroux et gérante du magasin Surya Soleil. Sans compter qu'avec le télétravail, plus personne ne s'habille, tout le monde reste en pyjama".

La hausse des contaminations effraie également de nombreux clients. "Avec tous ces cas de Covid, les gens sont frileux, il faut avouer que beaucoup d'éléments jouent en notre défaveur, ajoute-t-elle. Le problème, c'est qu'il nous reste des stocks à écouler".

La faute aux restrictions sanitaires

Dans le Cher, le constat est le même : les centres-villes sont déserts. Un présage de mauvais augure pour les soldes. "Avec les mesures sanitaire et la possible arrivée du pass vaccinal, on a beaucoup moins de monde dans les magasins", s'inquiète Stéphane Jacquet, président de l'OCAB, l'office du commerce et de l'artisanat de Bourges.

Avec la propagation du variant Omicron, la fréquentation continue de baisser dans les boutiques du département. "Les gens évitent les lieux fréquentés, les personnes âgées notamment ont peur avec cette ambiance pesante, précise-t-il. Si jamais la situation sanitaire s'améliore dans les prochains jours, on peut peut-être tirer notre épingle du jeu".

Dans l'Indre comme dans le Cher, les commerçants comptent sur une météo clémente et la motivation des clients pour sauver la mise.