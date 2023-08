Avec le départ des jeunes saisonniers, certains restaurateurs de Vendée appréhendent l'après-saison

La fin des grandes vacances pour les estivants sonne le début de l'après-saison pour le secteur de l'hôtellerie restauration. Un moment toujours délicat pour certains établissements qui doivent reconstituer de nouvelles équipes après le départ des jeunes saisonniers. C'est une "constante", selon le président de l'Umih 85 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Vendée), Tarek Tarrouche. Les établissements ont beau s'y prendre à l'avance pour recruter du personnel sur le long terme, ce sont les contrats courts qui ont la cote.

ⓘ Publicité

"Généralement les jeunes prévoient de travailler un mois et demi, des fois moins, car ils se prennent des vacances avant l'année universitaire" explique Tarek Tarrouche, lui-même restaurateur à La Roche-sur-Yon. "On s'adapte mais on perd surtout un petit peu de chiffre d'affaires."

À lire aussi Aux Sables-d'Olonne, le tourisme en hausse au mois de juillet

"Tout le monde s'en va en septembre"

L'an dernier, certains restaurants avaient déjà pris la décision de fermer plus de jours dans la semaine et de limiter leurs clients au cœur même de l'été . Cette année, dans son établissement, à l'Aiguillon-la-Presqu'île, ce restaurateur qui préfère rester anonyme, a réussi à garder ses jeunes saisonniers jusqu'à la fin du mois d'août. En revanche, c'est bien l'après-saison qui l'inquiète : "Pour le mois de septembre, à part la cuisine, tout le monde s'en va. Or il y aura encore pas mal de monde : les retraités, les adultes sans enfants… Donc on va être obligé de fermer une semaine, ce qu'on ne faisait pas avant. Et aussi de diminuer notre nombre de couverts, de 100 à 60, tout simplement parce qu'on a pas assez de bras pour porter les assiettes."

Ce n'est même pas un problème de logements, explique-t-il, puisque le restaurant en propose des vides. Ce n'est pas un problème de salaire non plus selon lui, car leurs saisonniers sont "satisfaits". Le smic hôtelier est désormais plus élevé pour un salarié entre 35 et 39 heures, un peu plus de 1.500 euros.