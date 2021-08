Avec le pass sanitaire, le boom d'activité des sociétés de sécurité

Chez Atlas sécurité à Isneauville, le téléphone n'arrête pas de sonner. Depuis la mise en place du pass sanitaire dans les lieux accueillant du public, cette entreprise spécialisée dans la sécurité doit faire face à une très forte de hausse de son activité.

Sur l'ordinateur de Sabrina Cheballah, les lignes de tableaux Excel n'en finissent pas. Au total, il y a en a 132, soit le nombre d'agents de sécurité dont elle dispose pour les contrôles de pass sanitaires. "Il y a beaucoup de demandes, explique la directrice qualité chez Atlas sécurité. Le téléphone, que ce soit côté clients ou côté agents de sécurité, ça n'arrête pas. On passe notre journée au téléphone. On a besoin de beaucoup d'agents, on a besoin de recruter et d'aller chercher les agents où qu'ils soient."

Chez Atlas sécurité, l'instauration du pass sanitaire demande beaucoup d'organisation. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

60 agents recrutés en trois jours

Pour faire face à ce pic d'activité, la case recrutement a été indispensable. En trois jours, Aurélie Ferret, directrice générale de l'entreprise, a dû employer une soixantaine de nouveaux agents, spécialement dédié au pass sanitaire. "Au mois d'août, c'est une période qui est traditionnellement plus creuse pour nous, raconte Aurélie Ferret. On donne donc plus de congés donc les équipes étaient réduites de moitié. Même si on gère les flux, le fait d'avoir cet accroissement d'activité d'un coup c'est pas évident. Si j'avais eu une boule de cristal, jamais les gens auraient été mis en congés tous en même temps. "

Et les difficultés pour trouver des agents ne vont vraisemblablement pas se réduire. A partir du 15 septembre, un nouveau critère de recrutement devra être appliqué, avec l'obligation, pour tous les agents chargés des contrôles de QR code, d'avoir eux aussi un pass sanitaire valide.