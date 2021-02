Avec le port du masque et le télétravail, le secteur de la beauté fait grise mine

Mettre du rouge à lèvres quand on porte un masque qui couvre une grande partie du visage ? Dessiner un trait de crayons sur ses yeux alors qu'on est en télétravail ? Pour beaucoup, la crise sanitaire est synonyme d'un certain désintérêt pour le maquillage. Comme le révèle un rapport du cabinet d'études NPD Group, publié lundi 1er février, le maquillage a perdu 35% de ses ventes en 2020 en France par rapport à l'année précédente. A contrario, les soins du visage, comme ceux contre l'acné et les imperfections, voient leurs ventes s'envoler : +32% dans le même temps.

C'est d'ailleurs à cause de mauvais chiffres qui certains groupes du secteur ont décidé de se réorganiser. Ainsi, le groupe Douglas, propriétaire de Nocibé, a annoncé jeudi 28 janvier la fermeture de 62 magasins de l'enseigne en France, soit 350 emplois menacés. De son côté, le groupe LVMH encaisse une baisse de 30% des ventes dans ses enseignes comme Séphora ou DFS. En effet, le coronavirus favorise plutôt la vente en ligne, au détriment de l'achat en magasin.

De l'assistance et du conseil virtuels

Les entreprises du secteur doivent donc tenter de reconquérir les clients. Cela passe soit par un retour en magasin - auquel cas il faudra rassurer les acheteurs pour rendre le test des produits suffisamment sécurisé - soit par la virtualisation de l'assistance et du conseil, pour doper les ventes en ligne. Selon le NDP Group, les ventes de produits de beauté en ligne ont bondi de 52%, pour atteindre 16% des ventes totales.

Le groupe L'Oréal dit même en avoir fait son "arme secrète" - selon les dires de son PDG Jean-Paul Agon. "Nous étions très en avance sur nos concurrents et cela représente presque un quart de notre chiffre d'affaires désormais", expliquait le PDG à l'AFP en octobre. Pour les distributeurs, toutefois, c'est très insuffisant : les ventes en lignes n'ont compensé "que 18% des pertes totales des magasins physiques", toujours selon NPD Group.