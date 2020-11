Avec le reconfinement et Noël, les colis ont la cote en Indre-et-Loire

Vous les voyez sûrement plus que d'habitude dans les rues en ce moment, les camions de livraison de colis sont nombreux à circuler. Le nombre de paquets grimpe avec le reconfinement et Noël qui approche. Depuis la fin du mois d'octobre, l'antenne Mail Boxes Etc de Tours affiche une progression de 30 % par rapport à l'an dernier.

"On sent que les clients professionnels sont mieux préparés pour cette période de second confinement, analyse Alain Martin, le gérant du centre qui expédie des colis partout dans le monde et en reçoit pour le compte de clients, on voit clairement qu'ils ne veulent pas subir les choses et qu'ils se sont mis pour la plupart à faire de la vente à distance."

Qu'est-ce qu'on trouve dans ces colis ? "Du vin, on envoie entre 150 et 400 bouteilles par jour, de l'épicerie fine, des pièces détachées industrielles ou électroniques et les gens viennent volontiers nous confier leurs cadeaux de Noël à envoyer pour leur famille."

Les entrepôts de colis débordent

Ce boum des colis, Françoise Dupont le constate bien aussi. Elle tient la superette Proxi rue Léon Boyer à Tours depuis près de 10 ans, qui est l'un des plus gros points Mondial Relay de la ville. Sa réserve ressemble a une caverne d'Ali Baba. Avant le confinement, elle donnait 150 à 200 colis par jour, aujourd'hui, c'est entre 300 et 400.

"Ce n'est pas que depuis le confinement, nuance la gérante, il y a une augmentation des volumes tous les ans mais là ça monte en flèche, ça continue et ça ne va pas s'arrêter je pense."

La réserve de Françoise Dupont déborde de colis © Radio France - Marcellin Robine

Il y a peut-être des gens qui hésitaient à commander sur internet, avec le confinement ils ont eu le temps et maintenant c'est parti. Des clients viennent maintenant chercher 5, 6 colis chaque semaine.

L'activité fonctionne bien, presque trop pour Françoise Dupont qui trouve intéressant de récupérer une commission de Mondial Relay. "Mais si je compte mon temps dessus, ce n'est pas rentable. Je crois qu'on va même être obliger de stabiliser et de dire à Mondial Relay qu'il y a des jours où il va falloir qu'on limite les colis." Des paquets qui prennent de la place. "Dans ma réserve, j'ai 575 colis et j'en attends d'autres !"