Avec le retour du beau temps, les Sarthois se ruent dans les jardineries

Le printemps n'est pas encore là mais le soleil est bien présent en Sarthe. Ciel bleu et ras-le-bol général face à la situation sanitaire donnent envie de nature et de couleurs. Résultat les jardineries (re)font le plein !

Dans la zone commerciale du Bois de Breuil, le parking du Truffaut de Saint Pavace est plein. Depuis quelques jours, les clients affluent au rayon jardinerie. "Il y a deux clientèles, explique Philippe, le directeur du magasin. Les experts, habitués à venir en cette période, mais aussi les novices. Tous ont envie d'égayer le quotidien grâce aux fleurs", constate-t-il.

"Travailler la terre, ça apaise"

"On a besoin de nature, de voir des couleurs", poursuit Sylviane, l'une des clientes. Même si elle habite en ville, la retraitée fleurit son balcon autant qu'elle le peut : "travailler la terre ça apaise, ça redonne le moral, particulièrement en ce moment !".

Sentiment partagé par Annick et Thérèse, venues acheter de quoi planter un arbre. "Dès que le soleil est là, on est comme les plantes, on revit !", sourient-elles. D'autres découvrent les joies du jardinage depuis que la crise sanitaire leur en a donné le temps : "pendant le confinement, l'an dernier, on a pris le temps de regarder les choses pousser. Ça a changé notre façon de voir les choses", raconte Julien.