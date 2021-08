Avec le Ségur de la Santé, une rallonge financière pour cinq hôpitaux alsaciens

C'est une disposition du "Ségur de la Santé" : une enveloppe de 835 millions d'euros est attribuée à une centaine d'hôpitaux du Grand Est. L'argent est versé sur 9 ans aux établissements les plus endettés. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg devraient recevoir 188 millions d'euros.

Il s'agit d'une mesure "d'assainissement financier". Elle doit permettre à ces 97 établissements publics et privés, en difficulté, d’alléger leur dette et de continuer à assurer un service de bonne qualité.

Cette aide, annoncée ce mercredi par l'ARS, l'Agence régionale de santé, doit contribuer à leur redonner des marges de financement. En échange, ces établissements s'engagent à se désendetter d'ici dix ans. Les versements vont s'échelonner sur neuf ans, de la fin de 2021 jusqu'à 2029.

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg devraient bénéficier, de source syndicale, d'une enveloppe de 188 millions d'euros.

Un déficit difficile à combler

Les HUS sont nettement dans le rouge, avec une dette de 500 millions d'euros et un déficit annoncé pour 2021-2022 de 70 millions d'euros. C'est le CHU le plus endetté de France. Il emploie plus de 12.000 personnes.

Pour Christian Prud'homme, secrétaire général FO-HUS, cette aide conséquente, sur neuf ans, ne suffira pas à éponger les dettes des HUS. Il faut que les collectivités et le ministère de la Santé donnent un coup de pouce supplémentaire : "c'est bienvenu mais ça ne suffira pas".

"C'est un point de départ, les 188 millions, mais il faut que tout le monde se mette autour d'une table, la Région, l'ARS Grand Est, le ministère de la Santé, pour qu'on puisse établir un plan avec d'autres aides supplémentaires."

D'autres établissements hospitaliers doivent bénéficier de ce soutien en Alsace, à Colmar, Mulhouse, Sélestat et Saverne.