Avec le site indre-emploi.fr, le département veut attirer des travailleurs venus d'autres régions

Il y a plus de 3.000 offres d'emplois dans l'Indre. Pour recruter et faire venir des gens au-delà du département, l'Agence d'attractivité de l'Indre lance un site internet dédié.

Il y a des postes à pourvoir dans l'Indre ! Et pour aider les entreprises du département à recruter, l'Agence d'attractivité de l'Indre lance le site internet indre-emploi.fr. "Il sert essentiellement à accompagner les entreprises dans leur processus de recrutement", explique Thierry Bluet, le directeur d'Agence d'attractivité de l'Indre.

Invité de France Bleu Berry ce mercredi 23 mars, il a détaillé le dispositif. "Un certain nombre d'offres d'emploi ont du mal à trouver des candidats. Ce qui veut dire que les bassins d'emploi de l'Indre ne suffisent pas à alimenter les offres des entreprises, explique-t-il. On a souhaité ouvrir un outil qui permet d'aller chercher les candidats en dehors des frontières de l'Indre".

3.129 postes à pourvoir dans le département

Plus de 3.000 offres d'emplois sont disponibles actuellement, dans plusieurs secteurs : santé, commerce, travaux publics, logistique... "Le site propose également des offres de stages et d'alternance", précise Thierry Bluet.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'objectif de ce nouveau site est de séduire des habitants d'autres régions, notamment d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, pour les inciter à venir s'installer dans l'Indre. "Dans certaines situations, l'entreprise avait face à elle un candidat qui n'était pas de l'Indre et qui hésitait à accepter le poste qui lui était proposé, parce qu'il avait du mal à se projeter dans sa vie nouvelle dans le département, poursuit le directeur de l'Agence d'attractivité. La promesse qui est faite dans cet outil, c'est : plus qu'un emploi, un projet de vie".