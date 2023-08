Avec les JO 2024, la pénurie des agents de sécurité va s'aggraver à Nancy

En Lorraine, les sociétés de sécurité privée ont de grande difficulté à recruter de nouveaux vigiles. Or, la tension du secteur risque de s'accroître puisqu'il faut "35 000 agents de sécurité privés en plus en plus des policiers et gendarmes mobilisés selon Gérald Darmanin", le ministère de l'intérieur.

Le dirigeant de l'agence de sécurité Agir à Nancy tente désespérément de recruter de nouveaux agents. "Actuellement, la société tourne avec 45 agents à temps plein. C'est deux fois moins qu'avant le covid", explique Guillaume, qui a donc vu son chiffre d'affaire baisser de 45% en moyenne depuis la crise sanitaire. "Le métier n'attire plus. Il est difficile et mal payé."

Le patron de la société de sécurité nancéienne a dû renoncer à sa plus grosse mission de l'année : la fête de la Saint-Nicolas. Une première depuis 12 ans. "Je n'ai pas assez d'hommes pour assurer une sécurité rigoureuse d'un tel évènement. Par manque de main d'œuvre, je n'ai pas répondu à l'appel d'offre. Ce serait du suicide. Je ne suis pas suicidaire."

La sécurité réorganisée en Meurthe-et-Moselle

La Meurthe-et-Moselle va contribuer à renforcer les troupes d'agents de sécurité pour la coupe du monde de Rugby (septembre - octobre 2023) et les JO de Paris (juillet - août 2024). **"**Il est évident que la gendarmerie ne sera pas mobilisée comme elle pourrait l'être lors d'une année habituelle", avoue Arnaud Cochet, le préfet du département.

"J'ai prévenu les maires qui risqueraient de faire appel à plus de bénévoles pour des évènements culturels ou sportifs," avant d'ajouter qu'il "ne pourra pas mettre des policiers et des gendarmes, lors d'une grande course de cycliste par exemple."