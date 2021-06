Avec les mois de fermeture Savoiexpo a perdu 400.000 euros en 2020, mais désormais l'activité reprend

L'heure est à la reprise pour le parc événementiel Savoiexpo, situé à la sortie de Chambéry. Les activités ont redémarré la semaine dernière avec l'accueil du salon Alpipro. Le prochain gros événement c'est la Foire de Savoie en septembre.

Pascal Barcella est le président de Savoiexpo.

France Bleu Pays de Savoie - Quel a été l'impact de cette année noire pour vous, il est important ?

Pascal Barcella - Oui bien sûr l'impact est conséquent, après des aller-retours entre le mois de mars et le mois d'octobre dernier, on a fermé nos portes en octobre pour les rouvrir le 9 juin. L'association Savoiexpo, qui n'a pas pu tenir ses événements, va perdre 400.000 euros pour l'année 2020. Pour Savoiexpo événément, qui exploite le phare et le parc en termes immobiliers, les pertes sont de 350.000 euros mais Grand Chambéry va nous aider dans notre plan d'investissement et dans la clôture de nos comptes.

Il y a déjà eu un premier gros salon la semaine dernière, Alpipro dédié au secteur de la montagne. Quel est le prochain gros événement ?

Le prochain événement de Savoiexpo c'est la Foire de Savoie du 10 au 20 septembre. Avant le parc est accessible et quelques événements vont s'y tenir, des événements professionnels privés. On accueille le centre de vaccination du département, c'est important et c'est une véritable activité pour nous. On va aussi accueillir les assises du BTP et des conseils communautaires.

Le centre de vaccination est tjrs là sur l'emprise de Savoieexpo, c'est une contrainte pour vous, ça vous prend de la place ?

On a un accord avec Grand Chambéry donc on sait qu'à partir du 15 août le centre sous sa forme actuelle ne sera plus présent dans le Hall E, notre nouveau hall. Nous récupérerons nos moyens pour tenir nos événements.

Vous sentez la reprise sur le plan des affaires ? Que vous disent vos clients ? Vous avez de la demande?

Oui on est très sollicités pour des événements qui sont assez inhabituels et qu'il va falloir qu'on gère, notamment des événéments d'entreprise à taille raisonnable, que ce soit une trentaine comme une centaine de personnes. On sent une envie de se retrouver, de sortir de son bureau tout en ayant de l'espace pour respecter les distanciations et les règles qui sont à tenir.