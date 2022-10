Avec les rayons "anti-gaspi" des supermarchés, les Restos du Coeur voient les dons baisser

C'est un des socles de l'approvisionnement des Restos du Coeur, partout en France : "la ramasse", autrement dit les invendus des supermarchés. Des dizaines de tonnes récupérées chaque jour par les bénévoles, et qui sont ensuite redistribuées sous 24h aux bénéficiaires. Mais depuis quelques mois, la machine semble se gripper : ces dons de nourriture sont fortement en baisse, de la part de tous les groupes d'hypermarchés.

Parmi les explications : les rayons "anti-gaspi" qui se multiplient dans toutes les enseignes. Les grandes surfaces proposent à prix cassés à leurs clients des produits en "dates courtes", approchant de la date limite de consommation. Une mesure efficace contre le gaspillage alimentaire, surtout en ces temps d'inflation.

Une façon aussi pour les supermarchés de monétiser des produits qui étaient jusque là quasiment invendables. Mais le revers de la médaille, c'est que les produits vendus par ce biais ne profitent plus aux associations caritatives. Et quand il reste des invendus, ils arrivent à la date limite qui empêche, pour raisons sanitaires, de les distribuer aux bénéficiaires.

"On prend tout ce qui vient"

Le phénomène est encore difficile à quantifier selon les Restos du Coeur 31, mais il semble s'accroître depuis plusieurs mois. C'est le constat qu'ont encore fait les deux bénévoles Daniel et Pascal, ce mercredi 12 octobre, en venant récupérer des invendus dans un hypermarché de Saint-Orens (Haute-Garonne), près de Toulouse.

Avec la camionnette de l'association, Daniel pense avoir récupéré "150 kilos de produits, pas plus. Avant, il y avait beaucoup plus de volume". Avec ce matin là des viennoiseries, une palette de fruits et légumes, et plusieurs caisses de produits frais (yaourts, fromages, pizzas, etc). Et même s'ils sont en diminution, ces dons des grandes surfaces sont précieux pour lutter contre la faim, rappelle Pascal : "on prend tout ce qui vient".

Il y a même des jours où on n'en a pas du tout !

Faute de dons, les Restos 31 ont dû acheter des stocks de nourriture cet été

Au centre névralgique des Restos du Coeur de Haute-Garonne, au nord de Toulouse, Patrice réceptionne ce jour là les camionnettes venues de tout le département avec les marchandises des supermarchés. Et le constat est triste pour ce bénévole : "e_n produits frais, on a beaucoup moins qu'avant. On avait pas mal de yaourts, ce genre de choses. Aujourd'hui, très très peu. Il y a même des jours où on en a pas du tout !_".

La situation est tellement critique que les Restos du Coeur 31 ont organisé une collecte exceptionnelle sur trois jours, la semaine dernière, en appelant à la générosité des habitants de Haute-Garonne. D'habitude, la collecte nationale a lieu au mois de mars. Pire, au coeur de l'été, l'association a "dû acheter de la nourriture" pour pouvoir en distribuer, indique la nouvelle présidente départementale, Marie-Claude Bouquié.