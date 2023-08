Avec Lokarri, un viager solidaire voit le jour au Pays basque

Son nom signifie "lien" en basque et il a été créé pour répondre à la crise du logement et pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. Ainsi, le dispositif d'aide au logement intergénérationnel, Lokarri, vient de voir le jour au Pays basque.

Son but ? Aider les personnes âgées à rester chez elles en finançant un viager. "Aujourd'hui, on a une population qui y vit de plus en plus âgée et qui souhaite de plus en plus rester habiter chez elle. Et ça se comprend. En plus, on a de plus en plus de difficulté à proposer des structures collectives comme les EPHADP. Donc, il faut absolument créer de nouvelles offres de maintien à domicile. Il faut aussi permettre aux gens qui veulent rester chez eux de le faire jusqu'au bout de leur vie" explique Arnaud Potier, directeur de l’établissement public foncier local Pays basque, co-financeur du projet avec le département des Pyrénées-Atlantiques.

Lokarri possède donc la double ambition de combattre les problèmes financiers, autant que les problèmes d’isolement des personnes âgées. Ainsi, le dispositif permet d'augmenter les retraites de ces personnes via le financement du viager, mais aussi de leur apporter un soutien à domicile avec la présence d'ergothérapeutes.

Claude Olive, Jean-Jacques Lasserre et Christian Iputcha, président de Soliha Pays basque, ont lancé le dispositif lundi 17 juillet. © Radio France - Adrien Michaud

"30 à 50 % moins cher que les marchés locaux"

Aux décès des personnes en viager, les biens immobiliers deviennent la propriété du département et de l'EPFL, qui vont les revendre à des personnes au revenu modéré. "C'est un dispositif en deux temps. Il concerne aussi bien les personnes âgées que les personnes en activité" dépeint Christian Iputcha, président de Soliha Pays basque.

Un dispositif financé par le département des Pyrénées-Atlantiques, l'association Soliha et l’établissement public foncier local (EPFL). "Nous avons pour but de proposer à des familles qui ne pourraient pas accéder à la propriété une nouvelle solution. L'idée, c'est d'en réaliser le plus possible pour faire en sorte que demain, ce patrimoine là soit une solution complémentaire à la politique du logement des moins favorisés" raconte Arnaud Potier.

Le dispositif va donc permettre un transfert intergénérationnel de patrimoine et il sera contrôlé par les collectivités. "Il ne pourra pas faire l'objet de spéculation car, après le décès des personnes âgées, leur bien immobilier sera transmis via le bail réel solidaire à des jeunes ménages du territoire" commente Yannick Fieux, chargé de la mise en place de ce dispositif pour l’établissement public foncier local.

Les futurs acquéreurs devront quand même répondre à des critères sociaux. "Les coûts sont totalement attractifs, même sans commune mesure avec les prix des marchés immobiliers locaux. On sera de l'ordre de 30 à 50 % moins cher" éclairci-t-il.