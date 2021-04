Avec "Lysandra" Corine Deyries protège vos données

Corine Deyries naît dans le village de Gabarret (Landes). Après un BEP électronique en 1985, elle décide de faire évoluer ses connaissances. En 2014 elle obtient un Master Conseil et Management option Droit Economie Gestion. Neuf diplômes vont jalonner ce parcours sans compter les certifications et diverses formations en continue. Tout ceci en menant en même temps sa vie de maman (un fils né en 1992) et d’épouse.

En mars 2020, le confinement dû au Covid lui permet d’être en télétravail où elle organise son temps comme bon lui semble. Corine aspire alors à une réelle tranquillité d’esprit et à une vie sereine, en totale autonomie.

En octobre 2020, corine Deyries prend la décision de demander une rupture conventionnelle, qui est acceptée, ce qui donne fin à son contrat en décembre 2020. Consciente du risque qu'elle prend et en étudiant le marché actuel, elle a l’idée de se lancer dans « le conseil et l’accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD ». Ayant déjà fait une première formation sur ce sujet, elle s’inscrit aussitôt à la formation de DPO (délégué à la protection des données) et décide alors de créer "LYSANDRA", entreprise en conseils et formations.

LYSANDRA - corine Deyries

Sous la forme d’un papillon, ce symbole l’accompagne depuis toujours car pour Corine il a une signification : il naît chenille, se transforme en cocon pour s’envoler sous la forme d’un papillon, il est en perpétuelle évolution, ce qui la caractérise.

Pourquoi LYSANDRA ? Sur le conseil de son fils Mickaël, designer (c’est lui qui a créé le logo), elle a recherché le nom d’un papillon bleu, LYSANDRA, qui, qui plus est, vit dans notre Sud-Ouest et symbolise l'énergie, la volonté, la maîtrise, le travail, la prise de responsabilités

Avec LYSANDRA Corine Deyries aide les entreprises à se mettre en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

Corine Deyries "LYSANDRA" Copier

Retrouvez la chronique éco tous les jours sur France Bleu Gascogne à 7H20