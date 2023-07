Avec plus de 300.000 visiteurs, McArthurGlen Paris Giverny prend ses marques dans l'Eure

"Les tendances de chiffres et de fréquentation sont extrêmement encourageantes" avance Audrey Beylemans, la directrice du marketing de McArthurGlen Paris Giverny. Inauguré le 27 avril 2023, le centre "outlet" a déjà accueilli 310.000 visiteurs, essentiellement normands et franciliens. L'offre évolue, puisque depuis l'inauguration, une dizaine de nouvelles boutiques a ouvert ses portes, il y en a à ce jour environ quatre-vingts. Dernière en date Nike, le 6 juillet, "la marque était attendue au sein du centre" souligne Audrey Beylemans, avant la prochaine ouverture Dolce & Gabbana à la fin du mois "et d'autres marques vont arriver sur l'été, août et septembre". Le groupe vise, à terme, 1,5 à 2 millions de clients annuels.

ⓘ Publicité

loading

Normands et Franciliens font leurs emplettes au centre, mais aussi une clientèle touristique "avec Giverny qui est très proche". Une navette floquée aux couleurs de McArthurGlen propose d'ailleurs gratuitement un trajet depuis le village. Le centre est aussi une destination combinée proposée par certains tour opérateurs, comme Paris City Vision . Pour allier shopping et culture, le centre dispose d'une maison des métiers d'arts, conçue par Mathieu Lehanneur, créateur des torches et des vasques pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Quatre-vingts artisans, essentiellement locaux, y exposent leurs créations, disponibles à la vente.

La maison des métiers d'art de McArthurGlen Paris Giverny © Radio France - Laurent Philippot

Les soldes attirent les clients

Pendant les soldes, fait-on des affaires chez McArthurGlen Paris Giverny ? Le centre propose, toute l'année, une réduction d'au minimum 30% sur les prix boutiques. En période de soldes, des moins 40, moins 50% sont affichés sur les devantures de certaines enseignes, voire beaucoup plus. De quoi ravir Thomas : "Il n'y a que regarder mes sacs. J'étais dans deux magasins différents et les affaires sont plutôt bonnes" dit le trentenaire qui a trouvé deux chemises et un polo avec "environ 40% de réduction par rapport aux prix indiqués". Avec sa femme Reira, ils se sont fixés un budget de 300 euros pour la journée. Sortant d'un magasin de sport avec deux sacs, "les prix sont quand même plus intéressants" estime Patrick qui a l'habitude d'aller dans un autre "outlet", en Allemagne, près de Sarrebruck, "les prix ici sont corrects, c'est quasiment les mêmes prix". Même avis pour son ami Maxime originaire de Nancy : "C'est la première fois que je viens ici et je trouve les prix totalement corrects".

loading

Jérôme est commerçant, tout comme sa femme. Il travaille pour une marque présente à McArthurGlen Paris Giverny, mais à Paris pour et son épouse est employée dans un centre commercial de l'ouest de l'Île-de-France. Le couple est venu faire des achats mais aussi repérer les prix, "intéressants en fonction des marques" et évaluer, un peu inquiet, l'impact de cette nouvelle offre sur leurs boutiques respectives. En attendant, la famille fait le plein avant de partir en vacances pour "renouveler la garde-robe pour l'été". Pour lui, short, tee-shirt et robe pour madame.

McArthurGlen Paris Giverny est exceptionnellement ouvert ce dimanche 16 et dimanche 23 juillet 2023 alors que la période de soldes a été prolongée jusqu'au 1er août .