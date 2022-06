Les pommes de terre AOP de l'île de Ré sont arrivées, avec près d'un mois de retard

En ce moment, les 16 producteurs de pommes de terre primeurs AOP de l'île de Ré sont chaque matin au volant de leur tracteur pour l'arrachage. Ces deux prochaines semaines vont être la période la plus intense de la saison. Fait surprenant en plein mois de juin car, d'habitude, la saison démarre en avril. Mais le fort épisode de gel, survenu juste à ce moment-là (il a fait jusqu'à -4 degrés sur l'île) a mis a mal les cultures. Résultat, la saison bat son plein avec... un mois de retard.

30 à 40% de rendement en moins

"Aujourd'hui, jour férié, j'ai quand même demandé aux producteurs d'arracher 30 tonnes de pommes de terre, comptabilise Christophe Barthère, le directeur de la coopérative Uniré. _Ces prochains jours, ce sera 80 tonnes quotidiennement_, c'est la seule fois où l'on fait autant". Ca y est, le cœur de la saison est enfin là. Perchée à l'arrière d'un tracteur, sur une machine, Valérie, employée d'un producteur, est toute heureuse de retrouver cette partie de son travail.

Valérie, employée agricole, est contente d'avoir pu retrouver ses pommes de terre : "La récolte, c'est le fruit de notre dur labeur de toute l'année". © Radio France - Lise Dussaut

Devant, son patron, Julien Dorin, qui gère une dizaine d'hectares de ces patates AOP, l'est tout autant, mais moins guilleret : "Je vous dirai à la fin comment a été cette saison. Là, c'est trop tôt". Christophe Barthère est en mesure de faire une estimation : "On a bien rattrapé le coup finalement. Mais le rendement sera inférieur de 30 à 40%". Sur une saison normale, la coopérative commercialise 2.000 tonnes de marchandises.

On a manqué de marchandises au moment où les prix étaient les plus forts

Au plus haut de la saison, la coopérative emploie entre 20 et 30 personnes supplémentaires pour lui prêter main forte. © Radio France - Lise Dussaut

L'île de Ré moins épargnée qu'avant par les aléas climatiques

Ces célèbres pommes de terre seront quand même mangées par les habitants de Charente-Maritime, et même ailleurs. La semaine prochaine, une grande surface va les commercialiser dans tout l'hexagone, et ce sera la seule fois de l'année. Mais cela ne suffira pas à faire oublier la perte.

Surtout, les producteurs ont été absents des étals en avril et en mai, des périodes où la concurrence n'est pas encore arrivée. "On a manqué de marchandises au moment où les prix étaient les plus forts", résume le directeur. En juin-juillet, les prix sont plus bas car la concurrence est maintenant présente. Mais Christophe Barthère reste optimiste : "Nous restons sur deux très bonnes saisons. Le secteur devrait arriver à encaisser."

Les quelques centaines de kilos récoltés en une matinée par Julien Dorin, l'un des 16 producteurs AOP de l'île, avec l'aide de ses salariés. © Radio France - Lise Dussaut

Autre conséquence du gel, hormis cette baisse de rendement : il y a plus de grenailles cette année, des pommes de terre de petite taille. En revanche, "il n'y a aucune incidence sur le goût, elles restent aussi bonnes !", assure le directeur. Il sait aussi qu'il va falloir s'habituer à ce climat : "C'est vrai que jusqu'à maintenant nous étions en quelque sorte privilégiés sur l'île. J'avais rarement connu ces épisodes de gel, et pas à un tel niveau."