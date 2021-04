Avec ProxiDon, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin facilite les dons des commerces de proximité

La nouvelle plateforme en ligne ProxiDon permet aux commerçants et aux producteurs d'offrir de petites quantités de denrées et de réduire le gaspillage. Elle met en relation donateurs et associations situés dans un même secteur géographique.

En 2020, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a distribué 2.300 tonnes de denrées. Avec sa nouvelle plateforme ProxiDon, on est sur une toute autre échelle : 1.200 kg de nourriture ont été collectés depuis le début de cette année 2021. C'est l'équivalent de 2.400 repas.

ProxiDon constitue une ressource complémentaire pour les 108 associations et épiceries sociales qui s'approvisionnent auprès de la Banque Alimentaire dans le département.

Jouer la proximité

Ce site internet permet à des supérettes, des boulangers, des agriculteurs, des restaurateurs, de donner de petits volumes de denrées à des associations caritatives situées près de chez eux.

"En fait, c'est la version électronique de notre travail de tous les jours", explique le président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, Constant Reibel. "La seule différence, c'est que le produit ne transitera pas par notre dépôt mais ira directement du donateur à l'association."

Des bénévoles de la Banque Alimentaire trient des fruits et des légumes dans l'entrepôt d'Illkirch © Radio France - Corinne FUGLER

C'est une manière très souple d'éviter le gaspillage et les déplacements inutiles. "Aujourd'hui on ne peut pas se permettre de prendre un camion pour chercher trois kilos dans un commerce de proximité. Il est beaucoup plus simple que l'association vienne avec son vélo ou même à pied pour chercher le don."

Quinze associations et dix donateurs utilisent déjà la plateforme ProxiDon. Le site permet une grande réactivité. "Quand l'association s'inscrit, elle va définir les créneaux durant lesquels elle peut venir récupérer les denrées", précise Camille HAGER, l'une des permanentes de la Banque Alimentaire en charge de ProxiDon. L'association est ensuite alertée par mail ou par sms.

Rappelons que la Banque Alimentaire n'aide pas directement les particuliers. Elle distribue uniquement ses stocks de denrées aux associations caritatives.

