Avec ses anciens Beluga, Airbus lance une compagnie de transport de marchandises

C'est une première pour Airbus. L'avionneur toulousain a décidé d'utiliser son avion Beluga pour lancer un service commercial de transports de marchandises hors-gabarit. Pour cela, Airbus utilise l'ancienne version de l'avion cargo : le Beluga ST, qui est petit à petit remplacé dans la chaîne de fabrication d'Airbus par le Beluga XL. Jusqu'ici, l'usage de ces appareils ne se faisait qu'en interne, pour le transports de pièces d'avions.

Ce nouveau service baptisé Airbus Beluga Transport "fournira aux clients de divers secteurs, notamment l'espace, l'énergie, l'armée, l'aéronautique, le secteur maritime et l'humanitaire, une solution à leurs besoins de transport de fret hors gabarit" explique Airbus dans un communiqué.

Le premier transport a été organisé fin 2021 avec le Beluga 3, en direction du Japon. Une livraison depuis le site de fabrication d'Airbus Helicopters à Marignane (Bouches-du-Rhône) vers Kobe, pour un client dont l'identité n'est pas révélée.

Un premier voyage a été organisé entre la France et le Japon. - H. Goussé / Master Films / Airbus

Une nouvelle compagnie créée, filiale d'Airbus

Selon Phillippe Sabo, responsable de l'Air Oversize Transport chez Airbus "la section transversale du fuselage plus large du Beluga ouvrira de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités logistiques pour les clients". Les Beluga ST possèdent la plus grande section intérieure de tous les avions de transport au monde, pouvant accueillir des cargaisons hors normes d'une largeur de 7,1 mètres et d'une hauteur de 6,7 mètres.

Une fois que les six Beluga XL auront remplacé les cinq Beluga ST dans la chaîne de fabrication d'avions, "la flotte de Beluga ST sera confiée à une compagnie aérienne filiale nouvellement créée" explique Airbus. Avec son propre certificat de transporteur aérien (AOC) et son propre personnel. Philippe Sabo explique que "la nouvelle compagnie aérienne sera flexible et agile pour répondre aux besoins des marchés extérieurs mondiaux."