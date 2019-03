Avec ses nouveaux commerces, Ancy-le franc reprend vie

En un peu moins de cinq ans, six commerces ont vu le jour dans le centre-ville d'Ancy-le Franc, dans l'Yonne. La commune située entre Montbard et Tonnerre est devenue une vraie ville relais pour les villages alentours.

La vie reprend dans le centre-ville d'Ancy-le-Franc, dans l'Yonne. Après la fermeture, fin 2015 de nombreux commerces comme la Maison de la presse, ou encore l'Hôtel du Centre, la commune de moins de 1 000 habitants se dynamise. Un fait rare puisque les communes rurales sont souvent victimes de désertification. En un peu moins de cinq ans, de nouveaux commerces ont fleuris, notamment dans le centre-ville de la commune, rue grande rue. Un opticien, une auto-école, mais aussi une cave à vin s'y sont installés.

En deux ans, un bureau de tabac, un opticien et une cave à vin ont ouvert dans la rue principale d'Ancy-le-Franc. © Radio France - Virginie Vandeville

Un point stratégique

Le dernier établissement en date; la boulangerie Kieffer. Installé depuis plus de 15 ans dans la commune, le couple de boulangers a décidé d'ouvrir un plus grand établissement avec notamment un espace snacking et vingt-deux couverts. " Nous sommes restés à Ancy-le-Franc car c'est un endroit stratégique. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Tonnerre et Montbard. C'est la seule ville qui dispose de commerces aux alentours", affirme Carine, la copropriétaire de la boulangerie Kieffer. Et puis "c'est touristique avec notre château de la Renaissance", ajoute la commerçante.

La boulangerie Kieffer a ouvert ses portes, le 26 février dans la rue principale d'Ancy-le-Franc. © Radio France - Virginie Vandeville

La commune est également traversée par la départementale 905. " 2 000 voitures passent chaque jour. Moi je bénéficie de ce passage. Cela représente 30% de mon activité", précise Eric, gérant du bureau tabac de la rue principale, qui a ouvert il y a deux ans.

Des commerces qui créent des emplois

Avec la redynamisation du centre-ville et l'implantation de nouveaux commerces, la commune a vu des emplois se créer à l'instar de la boulangerie Kieffer." Nous avons embauché deux personnes dont un CDI", précise Carine.

Une commune attrayante, qui dispose aussi de nombreux services. Ancy-le-Franc possède une poste, un cabinet médicale avec quatre médecins. On y trouve aussi une kinésithérapeute, un ostéopathe, un établissement Ephad ou encore un collège.