Avec ses nouvelles Halles, Lacanau "ne veut pas subir le tourisme"

Après onze mois de travaux, la nouvelle Place de la Gaité et les nouvelles Halles, du même nom, ont vu le jour. Un des grands projets de l'équipe municipale menée par Laurent Peyrondet pour redynamiser le centre-ville de Lacanau.

Lacanau, France

C'était la foule des grands jours dans le centre-ville de Lacanau. Sur la nouvelle Place de la Gaité, baignée par un soleil estival, l'inauguration rassemble plusieurs centaines de personnes. Des touristes, des habitants de communes limitrophes, et des canaulais(es) "pur jus" comme se décrit Monique, née à Lacanau et habitante de Lacanau depuis toujours.

Les commerçants "ont la clé de la réussite future" - Monique, une canaulaise

"Un marché? Oui, ça manquait" affirme Monique. "Il fallait qu'il reparte. Il avait vécu sur la place de l'église pendant de nombreuses années. Il avait périclité. Maintenant, j'espère que les commerçants viendront à ce marché parce que ce sont eux qui ont la clé de la réussite future."

Pour l'inauguration officielle, plus d'une trentaine de commerçants ont répondu présent. Ravis de l'affluence, ils attendent aussi que les clients jouent le jeu. Vendeuse de chapeaux, Isabelle est persuadée que les Halles vont redynamiser le commerce local: "jusqu'à présent, on était à l'église et personne ne venait. Maintenant qu'on est à la Gaité, les gens vont venir".

Monique, modiste canaulaise. © Radio France - Guillaume Drechsler

Rapprocher Lacanau-ville de Lacanau-océan

Ce nouveau point de rendez-vous à Lacanau est l'occasion d'affirmer la place du centre-ville face à l'océan. "Quand je regarde le nombre de canaulais présents, il y en autant de la ville que de l'océan" observe Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau. "Notre force, c'est l'accueil. Nous avons beaucoup de visiteurs. Nous ne devons pas subir le tourisme mais en être des acteurs."

La nouvelle place de la Gaité est une première étape dans le réaménagement du centre-ville. La municipalité travaille sur l'achat de bâtiments en face des Halles, ainsi que la piétonnisation du quartier les jours de marché. Un des projets qui sera présenté par le maire de Lacanau lors de la prochaine campagne pour les élections municipales.

Lors du discours inaugural, Laurent Peyrondet n'a pas manqué de lancer quelques piques à l'ancienne équipe municipale de Jean-Michel David qui a vendu la place en 2014. Une place rachetée en 2017 à un promoteur. Les deux équipes se disputant la paternité de la Gaieté.

Laurent Peyrondet (au centre), maire de Lacanau, lors du discours inaugural. © Radio France - Guillaume Drechsler

Parmi les commerçants, des primeurs. © Radio France - Guillaume Drechsler