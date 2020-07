A Nantes, l’accueil des migrants a beaucoup fait parler pendant la dernière campagne des municipales. Mais plutôt que de parler, certains ont décidé d’agir. C’est le cas de l’association Singa Nantes. Elle met en relation les locaux et les nouveaux arrivants étrangers.

Avec Singa Nantes, les migrants et les nantais avancent ensemble

Qu’ils soient réfugiés, demandeurs d’asile ou autre, les nouveaux arrivants étrangers n’ont pas toujours l’accueil qu’ils méritent. C’est pourquoi l’association Singa met tout en œuvre pour favoriser le vivre ensemble. Cette association citoyenne reconnue d’utilité publique met en relation les « locaux » et les étrangers autour d’initiatives et de projets communs, comme l’explique Virginie Durigneux, directrice de l'association Singa Nantes.

Le but de l’association est de construire une nouvelle société,e l' en s’appuyant sur les différences et la diversité de chacun, en s’appuyant aussi sur le potentiel artistique, professionnel, social de tous ceux qui ont envie d’avancer main dans la main, au-delà des frontières. Et les exemples ne manquent pas que l'on soit du coté des nouveaux arrivants étrangers ou des nantais.

Tous ceux qui ont envie d’entrer dans le projet, de donner de leur temps, sont les bienvenus au sein de l’association Singa Nantes. Ils sont joignables via leur page Facebook. Par ailleurs l’association recherche ses bureaux dans le centre de Nantes proche d’une station de tramway.