Avec son agence de livraison de Morlaàs, Amazon renforce son implantation dans le Sud-Ouest

C'est le dernier maillon de la chaîne logistique. Le géant américain du e-commerce Amazon a inauguré mercredi 27 octobre son 19ème entrepôt de livraison sur la zone d'activités de Berlanne à Morlaàs, au nord-est de Pau. Un espace de 5 700 mètres carrés, où des dizaines de mains scannent, trient, organisent, chargent les paquets avant qu'ils soient livrés.

Livraison du dernier kilomètre

C'est par cette agence de livraison que transitent les colis. Chaque nuit, entre 22h et 6h, ils sont réceptionnés en provenance de différents centres de tri. Les quarante agents les scannent, les rangent par taille ou destination dans des chariots avant de les confier aux cinq entreprises partenaires de chauffeurs-livreurs qui assurent ensuite la livraison. Ainsi, ce sont près de 150 véhicules qui distribuent une dizaine de milliers de colis chaque jour. Jusqu'ici, la livraison était assurée par différents sous-traitants, à l'instar de la Poste ou de Chronopost. En s'implantant ici à Morlaàs, et en reprenant en main son circuit de livraison de colis, Amazon réalise une étape importante dans son développement. "La zone s'étend à l'ouest jusqu'à Bayonne, au nord jusqu'à Mont-de-Marsan et à l'est, on dépasse Tarbes et Lourdes pour aller jusqu'à Bagnères-de-Luchon, au sud jusqu'à la frontière. Cela permet à nos clients d'être assurés d'être livrés le lendemain", indique Adrien Mirek-Rougeaux, le responsable du site.

40 recrutements en CDI

En s'implantant ici, comme promis, Amazon a pu recruter quarante personnes en contrats à durée indéterminée. Et le géant américain prévoit 20 nouvelles embauches d'ici la fin de l'année, sans compter la trentaine d'intérimaires qui renforce les équipes en période de fin d'année. Ancien assistant de direction, licencié pour motif économique il y a un an et demi, Jean-Marie a ainsi pu retrouver un emploi à 50 ans. Il est agent de tri, membre de l'équipe du matin. Il travaille de 6h à 13h. "Les horaires me permettaient d'allier vie professionnelle et personnelle. C'est diversifié, c'est intéressant, on a des responsabilités, des formations, et des possibilités d'évoluer", indique-t-il en souriant. À côté de lui, des dizaines d'agents de tri en gilets orange chargent, déchargent... rythmés par les bips des écrans accrochés à leurs bras.